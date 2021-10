Csíkszeredaiak véleménye maszkról, oltásról, szigorításról

Miként vélekednek a csíkszeredaiak a hétfőtől életbe lépett járványügyi szigorításokról, a kültéren is újra kötelező maszkviselésről vagy az oltásról? Erre kerestük a választ a hargitai megyeszékhelyen keddi körutunk során.

Újra maszkban, kint is. Egyelőre harminc napig biztosan • Fotó: Pinti Attila

– közölte szomorúan egy feketébe öltözött idős házaspár. Mint mondták, megijedtek, hiszen életerősnek ismerték a férfit, aki azonban nem kérte a védőoltást, és otthon próbált kigyógyulni a betegségből, mindhiába. A nő rögtön hozzátette, a történtek hatására unokájukkal foglaltattak időpontot, és jövő héten meg fogják kapni ők is a védőoltást.

Csak néhány személyt láttunk ez idő alatt, akinek sem a kezében, sem a csuklóján nem volt védőmaszk, úgynevezett „hatósági vészhelyzet” esetére. Az általunk gyakrabban látogatott élelmiszerboltokban – egy személy kivételével – mindenkin volt védőmaszk, beleértve azokat az alkalmazottakat is, akik korábban nem viselték.

Csíkszereda forgalmasabb és távolabb eső városrészén is megfordultunk, üzletekbe mentünk be, járókelőket kérdeztünk kedden. Másfél órás utunk során azt tapasztaltuk,

Egy másik, középkorú férfi az intézkedésekkel kapcsolatban egyértelműsítette:

dühös, mert amíg ő vállalta a vakcinával járó bizonytalan utóhatásokat, addig az oltatlanok miatt került ilyen helyzetbe az ország.

Van, aki számára teljesen elfogadott a kültéri maszkviselés, az egyik csíkszeredai alanyunk csak azt sajnálja, hogy a munkahelyén

két csoportra osztották az alkalmazottakat a megelőzés érdekében, őt pedig a délutáni váltásba osztották be, így kevesebbet tud majd a családjával lenni.

„Én nem bánom, hogy fel kell tenni, kisbabánk miatt eddig is gyakrabban használtam a kelleténél, most a hideg időben még az arcomat is melegíti” – válaszolta egy babakocsis édesanya, nem csinálva nagy ügyet a maszkviselésből.