Csíkszeredai oktatási intézmények felújítási helyszíneit jártuk körbe

Munka több helyszínen. A beruházások értéke rekordösszegű: csaknem 80 millió lejre rúg • Fotó: Veres Nándor

az épületben lift is lesz a mozgássérülteknek,

„Az osztálytermeket teljesen leszigetelik alulról és kicserélik a nyílászárókat. A városvezetés úgy döntött, biztosítja az önrészt és a szigetelésen kívül egyéb, az uniós forrásokból nem elszámolható munkálatokat is elvégeznek egyúttal” – jelentette ki. Teljesen kicserélik a villany-, fűtés- és vízhálózatot, erre is minden tanintézményben sor kerül. A még jó állapotban levő falburkolatokat leszedték, lecsiszolták, később azok visszakerülhetnek régi helyükre. Az épületben mindenhol tűzálló ajtókat szerelnek fel, van, ahol már majdnem kész, máshol félkész állapotban vannak az osztálytermek. Érdekesség, hogy

Átautóztunk a Nagy Imre Általános Iskolához. Megtudtuk, a külső falakat teljesen újra kellett vakolni, hogy statikailag megerősítsék az épületet. Itt már biztató jeleket láttunk a befejezésre, az egyik épületszárny még ebben a hónapban elkészülhet. A LED megvilágítású panelekkel világosabbá válnak az osztálytermek, most leginkább ezek leszállítására várnak, de több helyen már a meszelés is folyik. A mellékhelyiségek fal- és padlóburkolatait nemrég cserélték, így azokkal nem volt dolguk.

Megmutatták, a villanyhálózatot egy tálcába helyezve vezetik végig az épületben, így meghibásodás esetén nem szükség kitörni a falakat. Ősztől 500 tanulónak kellene kezdenie itt a tanévet, a munkálatok haladásától is függ, hogy milyen forgatókönyv szerint. A beruházás összértéke itt 8 millió lej, az önrész 3,7 millió.

A Venczel József Szakközépiskolához érve kiderült, a legnagyobb kihívás évek óta a hideggel való szélmalomharc, hiszen sok helyen még az ablakok sem zártak megfelelően. Itt is teljesen leszigetelik az épületet, kicserélik a nyílászárókat, új fűtésrendszert kap az iskola, továbbá

A következő helyszínre tartva megkérdeztük, milyen gyakoriak az egyeztetések az építésvezetőkkel. „Hetente legalább egyszer, de néha kétszer is kimegyek a telepekre, mindig személyesen. Ezen kívül szerdánként találkozó is van a polgármesteri hivatalban” – ismertette az elöljáró.

Érdekesség, hogy a munkások között vannak az iskola volt diákja közül is, akik most saját gyerekeiknek újítják fel az intézményt

A Liviu Rebreanu Általános Iskolánál is kedvező a helyzet, a tervek szerint az óvodai rész az őszi tanévkezdésre már kész lesz. Statikai problémákba ütköztek a munkálatok során, ennek ellenére az ütemtervet tartani tudták, a tetőszerkezet például még a héten elkészül. A következő időszakban a fűtésrendszer kiépítése és a nyílászárók beszerelése lesz terítéken.

A tornaterem szerkezeti megerősítésére kiegészítő vasalatokat szereltek fel az oldalfalak között, továbbá a városvezetés önrészéből támogatta az iskolát a terem padlózatának cseréjében, erre ugyanis nem tér ki a felújítás. A padlásra felérve az alpolgármester elmondta, kicserélték a tetőszerkezetet és a cserepeket, leszigetelték és tűzálló anyaggal vonták be a fa tartóelemeket. A beruházás összértéke 9,7 millió lej, az önrész 3,3 millió.

A Tudor lakótelepi Tulipán Napközi bejáratánál a magyar népmesés motívumok már jelzik az újrakezdést. Bent takarítónők dolgoztak, hiszen sok munkafázissal végeztek már a munkások. A projekt részeként új ágyakkal gazdagodott az intézmény, továbbá a gyermekbarát – alacsony kagylók, tükrök, zuhanyzók és WC csészék – mellékhelyiségek is elkészültek már. „A szellőztető rendszer itt már üzemkész, ez hétszáz köbméter levegőt tud megmozgatni óránként. Ezek hővisszanyerő rendszerek, például felmelegíti a befele áramló hideg levegőt. Nincs szükség az ablakok kinyitására” – ismertette Füleki, hozzátéve, ilyen rendszerek minden oktatási intézményben lesznek. A tűzvédelmi előírásoknak megfelelően egy tűzlépcsőt, úgynevezett menekülő útvonalat is felépítettek az épület hátsó részében. A felújítás összértéke 1,8 millió lej, az önrész 700 ezer lej.

Az Aranyalma Napközi egyik részében már takarítás, a másikban még felújítás zajlik. A tető- és nyílászárók cseréje már megtörtént, a konyhai kiegészítőket is kicserélik új darabokra. Az előkészítő osztályokat és napközit is magába foglaló épületegyüttesben tetőablakok is helyet kapnak a természetes fény kihasználása érdekében. Ott két hét múlva várják az 5,8 millió lej értékű munkálat befejezését, a költségekből önrészként 2,5 milliót biztosít a város.