Csíkszeredában tartják az Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozóját

Három előadást a Szakszervezetek Művelődési Házában tartanak. Ide nézőket is várnak • Fotó: Veres Nándor

Május 27–29. között szervezik meg Csíkszeredában az Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek XV. Találkozóját. A vándorrendezvényt először 2000-ben tartották meg, kezdetben négy táncegyüttes, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, az Udvarhely Néptáncműhely, a Háromszék Táncegyüttes és a Maros Művészegyüttes részvételével, később csatlakozott hozzájuk a Nagyvárad Táncegyüttes, idén pedig a Bekecs Néptáncszínház belépésével hatra nőtt a résztvevő hivatásos néptáncegyüttesek száma – avatott be a részletekbe a témában tartott csütörtöki sajtótájékoztatón András Mihály, a szervező Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes igazgatója.

Három nap, hat előadás

A találkozót az az igény szülte, hogy az erdélyi magyar hivatásos néptáncegyüttesek tagjai azon túl, hogy egy esemény keretében betekintést kapjanak a többiek munkájába, szakmai megbeszéléseken találkozhassanak. A hivatásos intézmények felváltva szervezik meg a rendezvényt a saját városukban, amely egyben egy hiánypótló szakmai fórum is Erdélyben.

Az idei csíkszeredai rendezvényt két helyszínen, a Szakszervezetek Művelődési Házában és a Városi Művelődési Házban tartják.

Utóbbi helyszínen a járványhelyzet és a kisebb befogadóképesség miatt nem fogadhatnak nézőket, a Szakszervezetek Művelődési Házában viszont igen, de csak félházzal. A Háromszék Táncegyüttes előadásának kivételével továbbá élőben is közvetíteni fogják a fellépéseket a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Facebook-oldalán.

A rendezvény megnyitóját május 27-én tartják, ezt követi 16 órától a házigazda Erdély.ma – Levelek Londonba című előadása a Szakszervezetek Művelődési Házában, 19 órától pedig a Háromszék Táncegyüttes lép fel a Városi Művelődési Házban. Május 28-án 13 órától az Udvarhely Néptáncműhely előadása következik a Városi Művelődési Házban, 19 órától pedig a Nagyvárad Táncegyüttes produkciója lesz látható a Szakszervezetek Művelődési Házában. Május 29-én 13 órától a Bekecs Néptáncszínház adja elő produkcióját a Városi Művelődési Házban, 18 órától pedig a Maros Művészegyüttes lép színpadra a Szakszervezetek Művelődési Házában.

HIRDETÉS

A jegyek ára egységesen 25 lej, és munkanapokon 12-15 óra között szerezhetők be a Városi Művelődési Ház jegypénztárában, de a www.bilete.ro oldalon is lehetőség van jegyvásárlásra, ahogy az előadások helyszínén, kezdés előtt egy órával is. A rendezvény támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Csíki Sör Manufaktúra.