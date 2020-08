Csíkszeredában mutatta be megyei tanácselnök-jelöltjét a Szabad Emberek Pártja

• Fotó: Veres Nándor

A magyar-román vegyes pártként felcímkézett alakulat elveire több újságíró is magyarázatot várt, hiszen a párt logójában is a POL rövidítés a román megnevezést takarja. „Tévedés, hogy vegyes pártként kezelnek minket. Abban rejlik a lényeg, hogy a párt kiválik önmagából és a helyiek pártjává tud válni. Például Székelyudvarhely esetében a párt mind magyar emberekből áll. Mi minden nemzetiséget, magyart, románt és roma választót meg szeretnénk szólítani” – hangzott el válaszként. Mint Gálfi kiemelte, bízik abban, hogy nemsokára a választópolgárok előtt is meg fog történni a tisztánlátás.

A Buta-Bunta-ügy kapcsán kíváncsiak voltunk, ki húzott végül hasznot ebből, erre Gálfi viszont nem tudott érdemi választ adni: „Én nem vettem részt politikai játszámákban, nem taktikáztam. Hogy ez kinek vagy kiknek volt az ötlete, jómagam sem tudom, de én a jövőben sem kívánok részt venni ilyenekben” – tette világossá.