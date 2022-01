Csíkszereda és Székelyudvarhely teljes gőzzel halad el mellettük – vélik a gyergyószentmiklósi vállalkozók

A vendéglátóipart érintő „székadó” miatt is elégedetlenek a vállalkozók. Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Több támogatást várnak a gyergyószentmiklósi önkormányzattól az Arbor nevű szövetségbe tömörült vállalkozók, akik nehezményezik, hogy a „székadó” (éttermek, kávézok és más vendéglátóhelyek közterhe, amelyet a hely befogadóképessége alapján kell fizetniük) egyéves eltörlésére vonatkozó kérésükre negatív visszajelzést kaptak a múlt heti tanácsülést követően. Ez a lépés, mint ahogy fogalmaztak, „csak hab a tortán” azok után, hogy

semmilyen döntésben nem kérik ki véleményüket, és sok esetben a minimális infrastrukturális fejlesztéseket sem biztosítják a turisztikában érdekelt gazdasági tevékenységet folytatók számára, hogy növelni tudják a vendégéjszakák számát.

Nem értik a döntést

„Értetlenül állunk a döntés előtt, éppen azért, mert volt előzetes egyeztetésünk a város polgármesterével. A járványügyi megszorítások miatt a turisztikában érdekelt gazdasági egységek nagyon komoly problémával küzdenek, ehhez társul, hogy az energiaárak is nagyon megemelkedtek, éppen ezért egy gesztusértékű határozat elfogadását kértük: arra, hogy idénre függessze fel a székadót az önkormányzat” – fogalmazott Barabás Csaba, az Arbor elnöke.

„Számításokat végeztünk és azt láttuk, hogy a város tavalyi költségvetésében 3,1 millió lej többlet volt, ehhez képest a székadó idei évi felfüggesztése 20–30 ezer lej volna összesen.

Szomorúan vettük tudomásul azt is, hogy annak ellenére, hogy nagyon sokszor megígértek, lesz vállalkozói inkubátorház Gyergyószentmiklóson is, most azzal szembesültünk, hogy Székelyudvarhely után Csíkszeredában, Balánbányán és Székelykeresztúron lesz, Gyergyószentmiklós azonban ebből is kimarad.

Azonkívül nagyon sok fejlesztés várat még magára, sok a probléma, mi ezért párbeszédet kínálunk. Egyeztetni szeretnénk azokkal, akik Gyergyószentmiklóst különböző gazdaságfejlesztési projektekkel támogatták, ugyanakkor Csergő Tibor András polgármestert arra kérjük fel, hogy alakítson egy gazdasági egyeztető tanácsot, ahol helyet kapnak a helyi és megyei vezető funkciót betöltő személyek, de kapjanak helyet a magánszféra képviselői is, és időnként egyeztessük az elképzeléseinket, meglátásainkat” –fogalmazott Barabás.

Évtizedek óta csak ígérgetnek

„Az érintettek nevében tavaly is kértük a székadó csökkentését, akkor 50 százalékkal csökkentette a testület ezt az adót. Idén újra kértük a székadó felfüggesztését egy időre, hiszen tudni kell, sokféle adónemet kell fizetnünk, miközben sokszor üresek a vendéglátóegységek. Itt valójában, ami miatt »kigyúlt a piros lámpa«, az az, hogy

nem érezzük az önkormányzat támogatását, évtizedek óta csak ígéretek vannak a városvezetők részéről, de nincs semmi előrelépés

– fogalmazott Lázár László, az Arbor Vállalkozók Szövetségének alelnöke, aki maga is turisztikában érdekelt vállalkozó.

Azt látjuk, hogy a környező városok, Csíkszereda és Székelyudvarhely, akárcsak Borszék, teljes gőzzel halad el mellettünk. Évek óta kérjük, vegyék figyelembe a meglátásainkat, és ne döntsenek a fejünk fölött

– tette hozzá az alelnök. A sajtótájékoztatón jelen volt Csata Levente, az Arbor Vállalkozók Szövetségének másik alelnöke és Portik Csaba vezetőségi tag is, akik szintén kiemelték, több évtized után is a reménnyel és a választási kampányok során tett ígéretekkel maradtak.