Csíkszentgyörgy kapta a legtöbb pénzt az árvízkárok helyreállításra

Erdei és községi utakat mostak el, hidakat, átereszeket, sáncokat tettek tönkre Csíkszentgyörgy közigazgatási területén a júniusi árvizek. A község Hargita megyében a legtöbb pénzt kapta a helyreállításokra a kormánytól, a munkálatokat idén el is szeretnék végezni.

A júniusi esőzések miatt keletkezett áradások nagy károkat okoztak • Fotó: Forrás: Kocsis László/Facebook

Az áradások nyomán az utak járhatóságának biztosítása érdekében sürgősségi beavatkozásra is szükség volt, most pedig arra készülnek, hogy a szükséges helyreállításokat is elvégezzék – tudtuk meg Réti Zsófia polgármestertől.

A Hargita megyének a júniusi áradások okozta károk helyreállítására a kormány által juttatott 9 millió 347 ezer lejből Csíkszentgyörgy 3 millió 423 ezer lejt kapott, ennek egy részét már a sürgősségi beavatkozásra elköltötték.

A községvezető szerint az áradások után két napig csak a károkat mérték fel, bejárva a községi úthálózat mellett az erdei utakat is.

Nagy kiterjedés, sok kár

Csíkszentgyörgy közigazgatási területe 240 négyzetkilométerre terjed ki, tíz települése között olyan elszigetelt kis falvak is vannak, mint Egerszék – ahol

júniusban a patak egy hirtelen felhőszakadástól soha nem látott méretűre duzzadva sodorta el a hidakat –, Csinód, Gyürke, vagy Csobányos, utóbbi 32 kilométerre van a községközponttól.

Ennek megfelelően a károsodott kövezett vagy földutak hossza is igen jelentős, a kormánytámogatásról rendelkező Hivatalos Közlönyben például egy oldal sem volt elég ezeket felsorolni.