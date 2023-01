Elveszítheti a gázolajár-támogatást, aki a hónap végéig nem kérelmezi az elszámolást

Január végéig nyújthatják be a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökséghez (APIA) az elszámolási kérést a múlt évi gázolaj-támogatásra az arra jogosult gazdák, különben elveszítik a juttatást. Idén a támogatás értéke kisebb lesz, mint a tavalyi, literenkénti 1,63 lej.

Már fogadják a múlt évi gázolaj-támogatásra vonatkozó elszámolási kérelmeket a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségnél, a juttatásra jogosult gazdák január végéig nyújthatják be az igénylést az intézményhez, különben elveszítik a juttatást. Amint arról Váncsa Rozália, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) munkatársa tájékoztatta a Székelyhont,

ez nemcsak az utolsó negyedévi, hanem akár a teljes, 2022-es évre járó juttatást is érintheti, hiszen vannak olyan gazdák, akik az esztendő leteltével egyszerre kérik a teljes évi támogatást.

Az érintett gazdáknak nem kell felkeresniük az APIA megyei székhelyét, elektronikus levélben, illetve meghatalmazott által is elküldhetik az elszámolási kérést az intézményhez. A kéréshez a gázolajszámláik összesítőjét is mellékelniük kell.

Ők jöhetnek negyedévente, félévente a támogatásért, vagy akár évente is elszámoltathatják. A számlák alapján tehetik ezt meg, persze, mi leellenőrizzük azt is, hogy úgy gazdálkodott-e, ahogy arról előzetesen nyilatkozott; az állatlétszámot is ellenőrizzük, továbbá a területalapú támogatásra vonatkozó kérelmet. Ha ezek megegyeznek az előzetes kérésben foglaltakkal, akkor jóváhagyjuk a teljes támogatást”