Csíksomlyón ünnepelték a Szentlélek eljövetelét a ferences rend legfőbb elöljárói

„Ma nem lehetünk keresztények csupán a hagyomány alapján, hanem elsősorban személyes meggyőződésből és örömteli döntés alapján. A Szentlélek kísér bennünket, hogy növekedjünk a hitben, és Szűz Mária közel van hozzánk, amikor a hit, a remény és a szeretet életével Krisztust tesszük jelenvalóvá” – hangsúlyozta Massimo Fusarelli, a ferences rend miniszter generálisa, aki pünkösdvasárnap a csíksomlyói kegytemplomban mutatott be szentmisét. A Szentlélek eljövetelének ünnepén még mindig ezrek voltak jelen a kegyhelyen. A ferences rend legfőbb elöljárói vasárnap a Ferences Nagycsalád tagjaival is találkoztak – számol be közleményben az Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtóreferense.