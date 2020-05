Csíksomlyón a tünetmentes fertőzöttek

Tizennégy hely áll rendelkezésre a tünetmentes vagy a nem veszélyeztetett csoportba tartozó fertőzöttek számára • Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Az egészségügyi minisztérium vonatkozó rendelete szerint minden megyében létre lehet hozni olyan elkülönítő- és kezelőegységeket, amelyekben az igazoltan koronavírusos, de a betegség tüneteit nem mutató, annak enyhe tüneteit produkáló, tünetmentessé vált vagy pedig a kockázati tényező nélküli személyeket fektetik be – tájékoztatott közleményében a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház. Mint írták,

miután Csík térségében egyre több fertőzést igazoltak, és a kórház koronavírusos betegeket ellátó osztályain a maximális kapacitást is elérte egy adott pillanatban a beteglétszám, szükségszerűvé vált egy külső egység létrehozása Hargita megyében is.

A kórházat működtető Hargita megyei önkormányzat felajánlotta erre a célra a tulajdonában lévő, csíksomlyói Multifunkcionális Központot, ahol 14 hely áll rendelkezésre.

A beutaltak számára biztosított az egészségügyi ellátás, állapotukat egészségügyi asszisztensek és infektológus szakorvos fogja követni, ha valakinél tünetek jelentkeznek vagy állapota súlyosbodik, akkor visszakerül a kórházba – térnek ki a közleményben.

„A tünetmentes fertőzöttek elkülönítése két szempontól is fontos volt: egyrészt így nem kell a kórházban, a néha súlyos tüneteket is produkáló betegek között elhelyezni azokat, akik tünetek nélkül vészelik át a fertőzést, másrészt pedig a kórháznak a koronavírusos betegek ellátásra kialakított osztályait is tehermentesítjük” – mutatott rá dr. Konrád Judit, a kórház menedzsere.

Május 26-án a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórháznak a Covid-19-es betegek ellátására kijelölt osztályain összesen 63 beteget ápoltak, közülük 55 személy igazoltan fertőzött a koronavírussal. A fertőzöttek között 25 személy tünetmentes. A tünetmentes és a betegség enyhe formáit produkálók elhelyezésére még szükség van helyre, újabb helyszínek azonosításán és ezeknek az átalakításán dolgoznak az illetékesek.