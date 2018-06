Csíki Sándor előtt tisztelegtek Nyárádszeredában

• Fotó: Szucher Ervin

A kisebbségi jogvédelem élharcosának egykori tanítványai, barátai és kollégái állítottak emléket.

Szombaton róla elnevezett kispályás labdarúgótornát szerveztek, vasárnap a sírhelyét avatták a helyi temetőben.

Biró József Attila főszervező olyan kovácsnak nevezte az Erdélyi Családszervezetek Szövetségének négy évvel ezelőtt elhunyt elnökét, aki a példamutatás, önfeláldozás és tettrekészség szerszámaival megvalósította a szeretet, az összetartozás és az egymásért és a közösségért létrejövő tenni akarás lüktető erejét.

Tudjuk, hogy ha letekint ránk a hősök csillagösvényéről, büszkén mosolyodik el, mert jó munkát végzett. Mi pedig azzal tudjuk megköszönni neki és a Teremtőnek, hogy ezt a lüktetést tápláljuk, növeljük és továbbadjuk

– fejtette ki a megemlékezés kezdeményezője.

HIRDETÉS

A református templom előtti parkban az ünneplők megkoszorúzták Csaba királyfi 2010-ben emelt szobrát. Biró Zsolt parlamenti képviselő, a Magyar Polgári Párt elnöke nem csak a székely legendahőst, főként Csíki Sándort, a szoborállítás kulcsszereplőjét méltatta.

Szorgosan gyújtogatta a székely lármafákat, nevezetesen száztizenkettőt.

Lármafát ugye, a székelyek akkor gyújtottak, amikor ellenség közeledett, amikor nagy volt a baj. Száztizenkét lármafa! Ma, erről a számról sokaknak az egységes segélyhívószám jut eszébe, hívjuk segítségül tehát jelképesen ma is lármafáinkat, hiszen jelen pillanatban is lármafákat kell gyújtani. Igaz nem a török, vagy a tatár támad ránk, székelyekre, hanem az anyanyelvünk, az identitásunk, a szülőföldünk és a lélekszámunk került veszélybe. Van mire figyelmeztetniük ma is a lármafáknak, tehát!” – mondta.

A bekecsalji színmagyar kisvárosban

Csíki Sándor volt az egyik úttörő, aki megmutatta a közösségnek, hogy lehet RMDSZ-függőség nélkül is élni és dolgozni, s érdemes az önrendelkezésért küzdeni. Neki köszönhetően viseli Nyárádszereda főtere az itt fejedelmévé választott Bocskay István nevét

– hangzott el.

Amikor egy évtizeddel ezelőtt polgári párti önkormányzati képviselőként a tér illetve több utca átkeresztelését kérte, az RMDSZ akkori alpolgármestere azzal utasította vissza, hogy jobb lenne, ha az erdélyi fejedelem neve helyett, amerikai mintára, az egyes számot adnának a parknak, kettőtől felfele pedig az utcákat számoznák.

Csíki akkor is hallatta hangját, amikor ugyanaz a politikus 2012-ben megtiltotta a helyi fiatalokból verbuvált Bekecs néptáncegyüttesnek, hogy fellépjen a Csaba királyfi ünnepély első kiadásán.

Amikor szükségét érezte, a helyi ellenzék vezéregyéniségeként, merészen, de észérvekre alapozva szembeszállt az RMDSZ akkori gépezetével.

Csíki Sándor minden egyes tettét és cselekedetét a székely népe iránti szeretete lengte át – méltatták az emlékezők.