Csíkban fagyott

Az évszaknak megfelelően alakul az időjárás, ebbe már beletartoznak a fagypont körüli hőmérsékletek is a reggeli órákban. Ezúttal is, a megszokott módon a Csíki-medencében csökkent fagypont alá a hőmérséklet, amint az az Országos Meteorológiai Igazgatóság hőtérképén is látszik, 0,6 Celsius-fokot mértek Csíkszeredában.

Székelyföldön még a háromszéki Lakóca-tetőn regisztráltak 0,5 Celsius-fokot, Gyergyóalfaluban pedig kereken 0 Celsius-fok volt. Mindenhol máshol a pozitív tartományban maradt a hőmérsékleti érték.

