Csicsóban és Csíkpálfalván is ünnepelnek a hétvégén

A szabadidős és kulturális programok mellett díszpolgári címet is átadnak a csíkcsicsói falunapok alkalmával a hétvégén.

A csíkcsicsói Szent Antal-plébániatemplom. Archív • Fotó: Gecse Noémi

Falunapokat szervez Csíkcsicsó önkormányzata a hétvégén, amely szombaton reggel hét órától a helyi fúvószenekar ébresztőjével indul. A tervek szerint tíz órától a helyi sportpályán munkához látnak a főzőversenyen résztvevő csapatok, illetve elkezdődik az utcák közötti focibajnokság. Délután hat órától pedig a Csíkcsicsói Ezüstfenyő és a Csíkszentgyörgyi Fiság focicsapatok mérkőzését tekinthetik meg az arra kíváncsiak.

Eközben állandó programokba kapcsolódhatnak be az érdeklődők: a sportteremben a ‘48-as hőseink című vándorkiállítás lesz megtekinthető, a kisebbeknek pedig lesz ugrálóvár és arcfestés is. A sportkedvelők a Felcsík SK és a Székelyföldi Jégkorong Akadémia toborzási programján vehetnek részt, miközben lesz kézműves foglalkozás és helyi termékek vására is. A szombati program este nyolc órakor a helyi Csicsóka Színjátszócsoport Bolond vasárnap című előadásával zárul.

Búcsú vasárnap

Vasárnap déli fél egytől búcsús szentmisét mutatnak be a helyi Szent Antal-plébániatemplomban, amelyen Bátor Botond hargitafürdői pálos atya prédikál. Az állandó programok ‒ vándorkiállítás, kézműves foglalkozás, arcfestés, ugrálóvár és helyi termékek vására ‒ mellett délután hat órától első alkalommal adnak át díszpolgári címet a településen, amely után Gál Mihály pódiumestje következik ‒ fellép a Vadvirágok Néptánccsoport, szavalnak a helyi iskola diákjai. Este kilenc órától Mohácsi Brigi ad koncertet, amely után bált tartanak, és tűzijáték is lesz éjfél előtt.

Falunapok Csíkpálfalván



Egynapos falunapi rendezvényt tartanak Csíkpálfalván szombaton. Jó idő esetén a helyi focipályán vehetnek részt a programpontokon az érdeklődők, rossz idő esetén pedig a kultúrotthonban. Délelőtt 10 órától focimeccset tartanak felnőtteknek, 13 órától gyerekfoglalkozásokon lehet rész venni, 15 órától rendezik a Falu sütije verseny díjazását, 16 órától asztalitenisz bajnokságot tartanak, 17 órától pedig bábelőadáson vehetnek részt az érdeklődők a Márton Ferenc Általános Iskolában.