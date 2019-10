Csendzavarást jelentett, mégis őt bírságolták meg

„Olyasmiért büntetett meg a Gyergyószentmiklósi Helyi Rendőrség, amit nem követtem el, ráadásul két nappal a történtek után kaptam meg postán a jegyzőkönyvet” – így foglalta össze röviden a gyergyószentmiklósi Bartalis Péter, az érintett fél szerkesztőségünkbe eljuttatott panaszát. A helyi rendőrség is reagált az ügy kapcsán.

Az kapott bírságot, aki kihívta a rendőröket. Kinek van igaza? Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A nyár folyamán több lakossági bejelentés is érkezett a Gyergyószentmiklósi Helyi Rendőrséghez, hogy

éjjelente részeg csavargók zavarják a csendet, háborgatják a lakókat és ijesztgetik a járókelőket a Virág lakónegyedi parkban.

Szeptember 10-én is ez történt, akkor Bartalis Péter telefonált a hatóságiaknak. A járőröző rendőrök a helyszínre érkezve nem találták a rendbontó személyt, ezért a diszpécser visszahívta a bejelentőt. Bartalis ekkor pontosított, hogy a park melyik részén van. Mivel továbbra sem találták a keresett személyt,

a diszpécser másodjára is visszahívta a panaszost, aki ekkor már lakása ablakából szólt le a rendőröknek, hogy „nem csak öt padból áll a park”, és megmutatta, hol van az illető.

Ekkor a rendőrök a lakás ablakát megvilágítva kérdezték, hogy „mit kezdjenek a rendbontóval, vigyék haza?”. Bartalis visszakérdezett, hogy neki kellene szagolnia és hallgatnia egész éjjel a randalírozót? A rendőrök válasza az volt, hogy „fogja vissza magát, ne sértegesse őket”. Az esetnek több szem- és fültanúja is volt.

Két nappal az eset után Bartalis büntetésről szóló jegyzőkönyvvel a postaládájában ébredt.

A 300 lejes pénzbírságot tartalmazó okiraton indoklásként az állt, hogy „a szabálysértő … indoklás nélkül riasztotta a Helyi Rendőrség őrjáratban lévő munkatársait”, valamint hogy „a szabálysértő a lakása ablakából sértő szavakat használt, illetve megsértette a rendőrök méltóságát és becsületét”.

Bartalis Péter elmondta, tanúi vannak arra, hogy ez nem így történt, és a riasztás sem lehetett indoklás nélküli, hiszen a kiérkezők pontosan tudták, hogy egy duhajkodó részeget keresnek. Ez a magyarázat arra, hogy a bírságot nem fizette ki, így törvényszéki eljárás indult ellene.

A helyi rendőrség álláspontja

A történet és a kiszabott bírság kapcsán a Gyergyószentmiklósi Helyi Rendőrség is kifejtette álláspontját. Mint megkeresésünkre válaszlevelükben kifejtik: a helyszínre érkezett helyi rendőrök először senkit nem találtak a Virág lakónegyed parkjában, a második hívásnál azonban rátaláltak egy illetőre, aki hajléktalan lévén a park egyik padján aludt.

A jegyzőkönyv szerint a rendőrök felébresztették, felszólítva, hogy hagyja el a helyszínt, ez az eljárás azonban felháborodást keltett a feljelentőben, aki vulgáris hangnemben bírálta a szolgálatban lévő helyi rendőrök munkáját.

A Gyergyószentmiklósi Helyi Rendőrség álláspontja az, hogy a B. P. számára kirótt bírság jogos, ugyanakkor a törvényeknek megfelelő: egyrészt az első kiszálláskor senkit nem találtak a helyszínen, másrészt a második kiszállásnál sem volt tapasztalható a bejelentésben szereplő csendzavarás. Mindezek mellett

a feljelentő nyomdafestéket nem tűrő hangnemben beszélt a helyi rendőrökkel, ami szintén jogosan vont bírságot maga után

– összegzett a helyi rendőrség.

A helyi rendőrség feladatairól



A helyi rendőrség feladatai a közrend biztosítására, az építkezések és közterületi plakátolásra vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére, közlekedésrendészeti feladatokra, ezen belül a parkolást, megállást szabályozó törvények betartásának felügyeletére is kiterjed. Ugyanakkor a környezetvédelemre, kereskedelemre vonatkozó előírások alkalmazását is ellenőrzik. Tevékenységük a polgármester felügyelete alá tartozik. A helyi rendőrség kötelékébe jelentkezőknek egészségügyi, pszichológiai, illetve fizikai teszteknek kell megfelelniük, feltétel a büntetlen előélet is.