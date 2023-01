Csendőr marad az újdonsült lelkész

Ugyan ortodox pappá szenteltek nemrég egy Hargita megyei csendőrt a csíkszeredai ortodox templomban, az újdonsült lelkész továbbra is a Hargita megyei csendőrségnél szolgál majd alezredesként.

Ugyanakkor azt is tisztázta, hogy nincs külön lelkészi tisztség az intézményüknél, ezért nem is tölthet be ilyen állást az újdonsült pap.

Korábban írtunk róla, hogy pénteken, vízkereszt napján ortodox pappá szentelték az első Hargita megyei csendőrt. Az ünnepségen jelen volt többek között Dan Iamandi csendőrparancsnok is, aki Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy közöttük, velük és értük van egy Isten szolgája, akit értékelnek, büszkék rá. Hozzátette, amellett, hogy a csendőrség küldetésein továbbra is részt vesz és koordinálja azokat, mellettük áll mint barát, és ha szükség van rá, akkor mint lelkész is.