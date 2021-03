Csendben elhelyezett koszorúk Marosvásárhelyen

Mintegy tizenöt perccel később, a délutáni csúcsforgalmat átszelve a Székely vértanúk emlékművénél is elhelyezték az emlékezés virágait az RMDSZ-es képviselők, ahol a Maros Megyei Magyar Diáktanács fiataljai már várták őket Petőfi Sándor arcképével és koszorúval a kezükben.

A város iskoláinak néhány pedagógusa, diákja is koszorút vagy virágot helyezett el az emlékműnél. A koszorúzást követően a résztvevők arcát eltakaró maszk alól felcsendült a magyar- és a székely himnusz is.

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, történész a koszorúzás után a Székelyhonnak úgy fogalmazott, fontos, hogy megemlékezzünk erről a napról, hiszen Marosszék is kivette a részét abból a küzdelemből, amely a magyar nemzet szabadságharcát jelentette 1848–1849-ben.

Szeretnénk az itt látható obeliszk mellett emléket állítani Bem Józsefnek is, és Szász Károlyt is fontos megemlíteni, aki az 1848–1849-es kormánynak tanügyminisztere volt, a forradalom leverése után pedig számos üldöztetés érte, és az utolsó két évét itt töltötte, Marosvásárhelyen, és itt is nyugszik a helyi református temetőben. Eddig nem emeltük ki, hogy a forradalmi kormány egyik tagja Marosvásárhelyen nyugszik, de annál fontosabb, hogy jövőre ezt már méltóképpen tudjuk megünnepelni

– fejtette ki Soós Zoltán.