Csellel próbáltak fát lopni Szentegyházán, meghiúsult az akció

• Fotó: Facebook/Szentegyházi Közbirtokossági Egyesület

Jelenleg még néhány formaságnak számító eljárás be kell fejeződjön, amíg dokumentumok szintjén is megállapítják a hatóságok, hogy mely szervezetet érte kár – jegyezte meg Konrád Dezső. Ha ez megtörtént, akkor

Ellenőrzött már a munkaügy, a vízügyi hatóság, az erdőőrség, most pedig a környezetőrség is ki fog jönni. A hatóságok egyébként eddig sem találtak rendellenességeket és ezután is be fogjuk tartani a törvényeket

– fogalmazott az SZKE elnöke.