Csehszlovákiából kitelepített magyaroknak emléket állító filmet mutatnak be Erdélyben

Az erdélyi közönségnek is bemutatják a Baska magyarul beszél című dokumentumfilmet, amely Baska József festőművész gyermekkori élményeit és a száműzetés traumáját eleveníti fel, emellett annak a több tízezer magyarnak is emléket állít, akit 1945 után kitelepítettek Csehszlovákiából.

A Baska magyarul beszél annak a több tízezer magyarnak is emléket állít, akit 1945 után kitelepítettek Csehszlovákiából, de olyan kérdésekre is választ keres, mint hogy képes-e a művészet egy generáción ejtett történelmi sebet gyógyítani, és hogy a következő nemzedékneknek vajon csak kérdéseinket adjuk-e tovább, vagy válaszokat is kaphatnak.

Az alkotás – amelynek létrejöttét a Nemzeti Filmintézet támogatta – premierjére 2023 novemberében került sor. A Duna TV 2024. január 22-én, a magyar kultúra napján mutatta be, de a Magyar Mozgókép Fesztivál közönsége is megtekinthette 2024 júniusában. 2023 vége óta a Libri és a Líra könyvesboltjaiban kapható a Baska magyarul beszél című könyv is – Baska József ugyanis naplóbejegyzésekben is megörökítette gyermekkori élményeit és a család Magyarországra menekülésének történetét.