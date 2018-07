Csapdák a medvéknek: kilövés helyett elriasztanák a nagyvadakat

• Fotó: Barabás Ákos

„Úgy tűnik, a román hatóságok nem tudják kezelni a medveproblémát, főleg belterületen, ahol tilos lelőni a károkat okozó veszélyes nagyvadat. A megoldáson gondolkodva döntöttünk úgy, hogy amerikai mintára készítünk egy mobilis csapdát, amellyel a településeken is befoghatjuk a medvét, majd néhány órán át zajokkal stresszelhetjük, hogy a későbbiekben kerülje az embereket. Természetesen az állatot végül szabadon engedjük a vadászterület kevésbé lakott területein” – fejtette ki lapunknak Mărmureanu-Bíró Leonard, a Nagy-Küküllő Vadász és Sporthorgász Egyesület igazgatója, a projekt ötletgazdája. A külföldön alkalmazott és jól bevált módszer lényege az is, hogy

A csapda henger alakú, hiszen így nem tudja feszegetni a nagyvad, és kárt sem tud tenni magában, a színe pedig fehér, hogy visszaverje a napfényt. A vadászok szellőzőlyukakat is fúrattak a bejáratra és a szemben lévő fémlapra is, hogy „járjon” bent a levegő. Noha a csapda fémlábakkal lesz kitámasztva, nem kizárt, hogy egy nagyobb és erősebb medve el tudja forgatni, ám így sem szabadul ki. Ennek ellenére Mărmureanu-Bíró Leonard

Tanulmányozhatók lennének

Mărmureanu-Bíró arra is kitért, hogy akár GPS-követőket is lehetne tenni a befogott medvékre, így tanulmányozhatók lennének. Ehhez azonban el kell altatni a vadat, így altatófegyverekre is szükség van, ám azok darabja mintegy 16 ezer jelbe kerül. Hargita Megye Tanácsának vezetősége ígéretet tett arra, hogy támogatni fogja ezen puskák beszerzését, így remélhetőleg a későbbiekben akár egy tudományos kutatást is meg lehet szervezni.