Csángálló koncert pünkösd szombatján

• Fotó: Forrás: Pál Damian

A zenének nincsen nyelve (Music has no language) című koncerten több fiatal gyimesi zenész is fellép: a két Antal András nevű hegedűs, az egyik gyimesbükki, a másik pedig gyimesfelsőloki, valamint a Virics banda (Sára Veronika, Sára Virág és Főcze Barna).

A Csángálló zenekar egyik alapítója Sára Csobán, aki annak a Sára Ferencnek a fia, aki több mint húsz évvel ezelőtt Magyarországról a Gyimesekbe költözött népművészetet, népzenét tanulni és tanítani. Az előadáson énekelni fog Sára Veronika, Sára Csobán kishúga is – tudtuk meg Pál Damiántól, a koncert egyik szervezőjétől.

A Csángálló zenekar 2009-ben indult útjára, Sára Csobán és Bősze Tamás Jean-Pierre vezetésével.