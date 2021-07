Családias hangulatban zajlik a MES

HIRDETÉS

Nyíltak a vásári standok, valamint alkotóműhelyek, ahol ezen a hétvégén minden korosztályt várnak mesterségbemutatókkal. A szervezők szerint a családias hangulatú fesztivál a látogatókat tevékeny résztvevőkként fogadja, hiszen az ott bemutatott ritka népi mesterségek fortélyait ki is lehet próbálni. A sokadalomban számtalan kézműves foglalkozás zajlik, emellett divat- és hadi bemutatók, népi játékok, vetélkedők, néptáncelőadások is lesznek. Továbbá érdekesség, hogy mesélő személyeket lehet kikölcsönözni. Az idei MES-re elsősorban helyi népi mestereket hívtak, de érkeztek alkotóműhelyek, egyesületek, előadók Magyarországról is.