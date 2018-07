Családias és ünnepi hangulatú dzsesszfesztivált terveznek R. Kiss Edit • 2018. július 17., 18:00 2018. július 17., 18:00 HIRDETÉS Mini dzsesszfesztiválként indult és nemzetközi dzsesszfesztiválként ünnepli tizedik születésnapját július végén Csíkszeredában, a Mikó-várban a Csíki Jazz. A szervezők kedden azt mondták, remélik, hogy jó hangulatú, családias fesztivál lesz a rendezvény, amelyet idén az évforduló tiszteletére ünnepibbé is tesznek.

A tizedik dzsesszfesztiválra készülnek. Jubiláló rendezvényre hívtak a szervezők és támogatók • Fotó: Gecse Noémi

Július 25-én, szerdán kezdődik a Csíki Jazz, a szintén tíz éves évfordulót ünneplő Mesehetes zenekar ingyenes szabadtéri koncertjével lehet ráhangolódni a fesztiválra – ismertette kedden sajtótájékoztatón a programot Szilágyi Nóra szervező. Kiemelte a szombati nap fellépőjét, a Dan Berglund Quaertetet, amely világpremierként Csíkszeredában lép fel először ebben a felállásban és ezzel a produkcióval. Szilágyi Nóra elmondta, a székelyföldi zenekarokra is hangsúlyt fektetnek idén, hisz itthon is sok a tehetséges együttes, akik a dzsesszfesztiváltól is kaptak inspirációt, ilyen például a helyi fiatalokból álló Ineffable vagy a marosvásárhelyi Eztán zenekar és barátai. Ők pénteken lépnek fel, az erre az alkalomra ismét látható és hallható Tündérground zenekarral együtt. Szombaton a sepsiszentgyörgyi dzsessztábor tanárai is zenélnek, Equinox néven, Juhász Gáborral kiegészítve és aznap lép fel a fesztivál visszatérő vendége, Sárik Péter is, ezúttal Berki Tamással együtt. Vasárnap Sorin Zlat és a Kéknyúl Hammond Band zárja a fesztivált. Utóbbi együttes frontembere, Andrew Hefler pénteken színészeknek, szombaton zenészeknek tart improvizációs tréninget. HIRDETÉS A gyermekek is zenélhetnek A fesztivál keretében péntek és szombat délelőtt is interaktív zenés foglalkozásokat tartanak gyermekeknek és amint a szervezők közölték, az esti koncertek ideje alatt is gondoltak a kicsikre: a vár bástyájában gyermekmegőrző és foglalkoztató lesz esténként kialakítva. Társművészeteket is bemutatnak, a művészeti iskola diákjai szabadtéri rajzokat készítenek, pénteken pedig a várbeli koncertek alatt egy kisebb színpadon művészek rajzolnak a zene dallamaira. A tíz éves születésnapot tortával is megünneplik, azt azonban, hogy mikor fújják el a szülinapi gyertyát, nem árulták el a szervezők.

A székelyföldi zenekarokra is hangsúlyt fektetnek idén, hisz itthon is sok a tehetséges együttes, akik a dzsesszfesztiváltól is kaptak inspirációt • Fotó: Gecse Noémi

Nemcsak vájtfűlüeknek A Csíki Jazz nemcsak a csíkiaknak szól és nemcsak vájtfűlüeknek – jelentett ki a sajtótájékoztatón Barti Tihamér, a Hargita megyei önkormányzat alelnöke. Kifejtette, fontosnak tartották kiterjeszteni a rendezvényt a megye két másik városára is, hogy az ottlakók is ízelítőt kapjanak belőle. Ugyanakkor elmondta, bár sokan azt gondolják, hogy a dzsessz műfajt csak a hozzáértők élvezik, ez nem így van és arra biztatott mindenkit, hogy vegyenek részt a rendezvényen, hisz ez olyan zenei élményt kínál olyan áron és elérhető közelségben, amire ritkán van lehetőség. Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatója közölte, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson két ingyenes koncert lesz a dzsesszfesztivál keretében. Péntek este Gyergyószentmiklóson a Rozmaring vendéglőben az Equinox, Udvarhelyen a Mokkában pedig a Kéknyúl Hammond Band lép fel. Elkezdődött a jegyeladás A fesztiválra a napi jegyek pénteken negyven, szombaton hatvan és vasárnap negyven lejbe kerülnek, a bérlet 120 lej lesz a helyszínen. Előzetesen is lehet jegyet venni az eventim.ro weboldalon, a bérletre ott tíz lejes kedvezményt nyújtanak. A helyszínen, a koncertek kezdési ideje előtt egy órával lehet majd jegyet vásárolni. Hét éven aluliak és nyugdíjasok számára a belépés ingyenes. Szilágyi Nóra kiemelte, köszönik a támogatók hozzájárulását és hozzátette, továbbra is várják a szponzorokat. Még elhangzott, a jegyeladás elkezdődött és a fesztivál iránti érdeklődés is emelkedőben van, egyre többen keresik fel a rendezvény Facebook-oldalát és weboldalát, a jazzfestival.ro honlapot, ahol a részletes program is böngészhető.