Családi méhész- és méznap Gyergyószentmiklóson

Archív • Fotó: Baricz Tamás Imola

Méhészkonferenciával és falugazdászoknak szervezett kerekasztallal rajtol az eseménysorozat szombaton reggel kilenckor. Párhuzamosan több program fut majd, és a szervezők a gyermekekre is gondoltak: négy osztályközösség tagjai, öt-nyolcadikos diákok vesznek részt a vetélkedőkön, ugyanakkor a kisebbeknek bábelőadást is tartanak.

A szakmai előadásokat követően déli tizenkettőtől tartják a hivatalos megnyitót, amelyen jelen lesz Nagy István magyarországi agrárminiszter is, aki elvállalta a rendezvény fővédnökségét. Ezúttal is avatnak mézlovagokat, az agrárminiszter mellett dr. Dombay István, Balla Nóra, Magyarország egykori mézkirálynője, valamint Balázs Sándor ditrói méhész kapja meg a megtisztelő címet.

HIRDETÉS

A program keretében arra is lesz lehetőség, hogy a gazdák és a méhészek találkozzanak, egyeztessenek, közös célokat tűzzenek ki, illetve a gyergyói kézműves sajt készítését is megismerhetik az érdeklődők. „Mi, méhészek ezzel a rendezvénnyel is

ellensúlyozni szeretnénk az édesítőszerek terjedését.

Olyan terméket tudunk előállítani, amely nem mesterséges. Ráadásul a Gyergyói-medence vegetációja eltér a más vidékekétől, és bár kevés lesz a gyergyói havasi virágmézből, az nagyon értékes” – hangsúlyozta Bartha Zsolt méhész, a méhésznap egyik szervezője.