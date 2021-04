Csaknem 74 tonna begyűjtött üveg kerül újrahasznosításra

Képünk illusztráció • Fotó: Tega Rt.

Az mozgalom idén is nagy népszerűségnek örvendett, az Eco-Csík beszámolója szerint egyes gyűjtőpontoknál olykor sorok is kialakultak, de a leadás minden esetben zavartalanul történt. Amint az adatokból kiderül, összesen 853 személytől vettek át hulladékot – 335 Csíkszeredában, 518 személy pedig vidéken használta ki a lehetőséget. A lakók idén is készpénzre válthatták a leadott üveghulladékot, így kilogrammonként 30 banit fizettek mindenkinek.

A vidéki pontok közül Csíkszentgyörgyön gyűlt össze a legnagyobb mennyiségű üveghulladék, 5939 kilogrammot adtak le a helyiek. A városi gyűjtőpontok közül a Nagyrét utcai „cirkuszkert” volt a legforgalmasabb, ott 105 személytől összesen 6439 kilogramm üveghulladékot vettek át az illetékesek. A hulladékgyűjtő cég udvarán leadott nagyobb mennyiségekből összesen 13 148 kilogramm újrahasznosítható üveg gyűlt össze.

Az üveghulladékot a Bukarest mellett található Green Glass hulladékfeldolgozó központba szállították át, amely a térség legmodernebb és legnagyobb teljesítményű gyára. A szervezők közleményükben kiemelik, hogy az újrahasznosítás az üveghulladék egy fenntartható megoldása, hiszen értékes nyersanyagokat takaríthatunk meg általa, ezzel pedig nagyban hozzájárulhatunk a környezet megóvásához.