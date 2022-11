Csak több pénzzel lehetne rövidíteni a várólistákat az egészségügyben

Az is gondot jelent, hogy a járóbeteg rendelők a kórházakhoz vannak integrálva, így ugyanaz az orvos be kell ossza az idejét a saját osztálya, a szakrendelő, illetve a sürgősség között, és közben más osztályokra is elhívják konzíliumra. Ugyanakkor az orvos népszerűségén is múlik, hogy mennyit kell rá várni, van olyan orvos, akinél két hónapot kell várni időpontra, a kollégájánál viszont csak egy hetet.