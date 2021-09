Csak két járványügyi forgatókönyv van az új tanévben

Sajtótájékoztatón ismertették az újdonságokat • Fotó: Haáz Vince

A maszkviselésben is vannak újdonságok, hiszen a sajátos oktatásban nem kötelező a védőmaszk használata, csak ajánlott – mondta el a főtanfelügyelő.

Kivételt a sajátos nevelési igényű gyerekek oktatása, itt akkor is személyes jelenléttel járó oktatás zajlik, ha az incidencia meghaladja a 6 ezrelékes küszöböt, továbbá a bölcsődék és óvodák is nyitva maradnak.

Ugyanakkor újdonságnak számít az is az idei tanévtől, hogy a rendeletben nem szerepel az, hogy a tanárok kérhetik az online oktatás lehetőségét, tehát minden tanárnak be kell járnia a tanintézetbe. A főtanfelügyelő ugyanakkor hangsúlyozta,

Iuliu Moldovan szerint minden egyes iskolában megjelent esetet tüzetesen kivizsgálnak majd, és

két hétre felfüggesztik a személyes tanítást, ha az osztályban az egyik diák koronavírusos lesz. Kivételt képeznek ez alól a beoltott diákok, vagy akik az elmúlt 180 napban estek át a fertőzésen, ők bejárhatnak személyesen is az órákra.

Maros megye 12–18 éves diákjainak nyolc százaléka van jelenleg beoltva, azaz a 34 ezer diák közül 2609 tanuló – tette hozzá a prefektus. Az iskolai táblagépekről elmondták, azok a diákok is visszakapják jövő héten, akik a nyári vakáció idejére leadták azt az iskoláknak.

A megyei közegészségügy igazgatója, Iuliu Moldovan továbbá úgy fogalmazott, kértek már a minisztériumtól iskolai vakcinaközpontokat, ahol a diákokat lehet majd beoltani, de a megvalósulásuk az igénylések számától függ. „Éppen ezért hetente összesítik majd azon diákok listáját, akik élni szeretnének az oltás lehetőségével, és ha van rá igény – függetlenül a kérések számától – mobiloltóközponttal mennek az adott iskolához, hogy beoltsák a 12 éven felüli diákokat – természetesen a szülő írásos engedélyével” – egészítette ki Mara Togănel prefektus.

A tanévkezdéssel kapcsolatban elmondták,

minden iskolának jogában áll megszervezni a tanévnyitót, de csak szabadtéren, kötelező maszkviseléssel és legtöbb másfél órát tarthat.

Sok tanintézet döntött úgy, hogy csak az előkészítő vagy más cikluskezdő osztályokba járó diákok szüleit engedi be, de olyan is van, ahol a szülők egyáltalán nem mehetnek be az udvarra a tanévnyitó alatt sem.