Csák János már-már hazajár Marosvásárhelyre

Sokkal gyakrabban jár Marosvásárhelyre, mint azt a helyiek gondolnák, felesége ugyanis innen származik – ezt a magánéleti adalékot is megosztotta Csák János, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének marosvásárhelyi közgyűlésén, szerdán.

A Kultúrpalota kistermében barátként, jó ismerősként üdvözölték egymást a múzeumvezetők, megcsodálták a szecessziós épületet és meghallgatták a helyi illetékesek bemutatóit is.

A kétnapos találkozón többek között a Magyar Géniusz programról is szó lesz, az eddig elért eredményekről. Tudni kell, hogy a Nemzeti Kulturális Alap felügyelte a Magyar géniusz programot, amely keretében, mint a neve is mutatja, magyar zsenikhez köthető eseményekre, kiállításokra lehetett pályázni. A Maros Megyei Múzeum is sikeresen pályázott, 25 millió forintot kapott, hogy bemutassa Bernády Györgyöt mint apát, városépítőt, embert, politikust, utazót”