Csak hagyjanak tanítani! – fohászkodtak a sepsiszentgyörgyi pedagógusok

Az iskolakezdéssel járó azonnali hatályú adatigényléseket és a rengeteg adminisztratív munkát rühellik ugyan, de a gyermekekkel való találkozás öröme egyelőre felülír minden negatívumot, vallották be a tanévnyitón a tanítók.

Lázár Raymond igazgató optimistán tekint a jövőbe, reméli, hogy az új tanügyi törvény nemcsak bizonytalanságot hoz, hanem jó dolgokat is. Az iskola tapasztalt pedagógusai sok gondot képesek megoldani, így

A Váradi József Általános Iskola Sepsiszentgyörgy egyik legnagyobb presztízsű általános iskolája. A 47 osztályban összesen 1122 diák tanul, és a 2023–2024-es tanévben itt kezdik legtöbben az iskolát: szám szerint 119-en iratkoztak az öt induló osztályba, amelyik közül egy román tannyelvű, egy step by step és három hagyományos, bár egy a református felekezeti oktatáshoz áll közelebb.

– fogalmazta meg egyikük. Kellemes őszi napsütés aranyozta be az előkészítősök első iskolai napját, reméljük, jut a csillogásból a további hétköznapokra is.

Ami az átlagnál jobban megbolygathatja az iskola programot, az az iskola tavaszra beütemezett felújítása. Mivel több más tanintézményben zajlanak hasonló munkálatok, ahonnan több osztályt is át kellett helyezni más épületekbe, a váradis gyerekek számára már nincs hely, így

– mondta az igazgató. Ez pedig azzal jár, hogy a délutáni oktatásról le kell mondani egyes elemi osztályokban, ami elsősorban a szülőknek okoz majd fejfájást.

Tavaszig azonban még sok minden változhat, a legközelebbi gond, hogy ki vásárolja meg a tanítás megkezdéséhez legszükségesebbeket: tavaly ugyanis a sepsiszentgyörgyi önkormányzat minden óvódás után 150 lejt, az elemi iskolások után 100 lejt, a gimnazisták után 50 lejt fizetett a tanintézményeknek azért, hogy a szülőktől ne kérjenek osztálypénzt. Ezen összegek felhasználásáról a pedagógusok dönthettek az osztály vagy csoport aktuális igényei szerint, de a szülőktől már nem kérhettek pénzt szappanra, WC-papírra, osztályban használt fogyóeszközökre. A gyermeklétszámra vonatkozó adatokat a városháza most is bekérte az iskoláktól, de a várható összeg most a költségvetés függvénye, tudtuk meg Nagy Zoltántól, a polgármesteri hivatal munkatársától.