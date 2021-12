Csak gyűltek a matricák a lábbuszfüzetekben

Igazi közösségi mozgalommá szerveződött az ősszel indult Lábbuszprogram • Fotó: Erdély Bálint Előd

A program sikere, a szülők és gyerekek hozzáállása minden várakozást felülmúlt – jelezte Pálfi Kinga, Székelyudvarhely alpolgármestere a szerdai sajtótájékoztatón.

Noha fontos a forgalom tehermentesítése is, a kezdeményezés elsődleges szempontja az együttlét, a közösségépítés volt,

ami az elmúlt időszakban a járványügyi intézkedések miatt igencsak nehéznek bizonyult. A projektben a fő partner a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház volt, amelynek igazgatója, Simon Mária Tímea elmondta,

a tíz hét alatt közel négyezer matrica fogyott el, ami azt jelenti, hogy ennyiszer utaztak lábbusszal,

tehát gyalogoltak a gyerekek a város öt plusz két megállójából. Az öt megállón kívül ugyanis két további gyülekezőhely is létesült, azoknak a gyerekeknek, akik a meglévő állomásoktól távol laknak, de szerettek volna részt venni. Ezeknél maguk a szülők vállalták a járatvezetői feladatokat.

Az első napon harminchét gyerekkel indultak, a harmadik héten már elérték a százas létszámot – közölte Simon Mária Tímea. A hatodik hét volt a legmozgalmasabb, 650 gyermek indult azon a héten lábbuszjárattal iskolába. Lábbuszvezetői feladatra egyébként nemcsak intézmények munkatársai, hanem önkéntesek is vállalkoztak, sokan közülük visszatérők, szinte minden megállóban voltak állandó „sofőrök”, akik bevállalták, hogy a gyerekek kedvéért minden nap felkelnek korábban – tette hozzá a Művelődési Ház igazgatója.

Sokan bekapcsolódtak

Helyi vállalkozók is beszálltak, kávéval, ajándékutalványokkal támogatták a projektet. Minden kulturális közintézmény bekapcsolódott, sokat segített a közlekedésbiztonsági szabályok megismertetésében a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség, amelynek munkatársai hétfőnként vállaltak szolgálatot, de sokat köszönhetnek a szervezők többek között a Z. Sebess József Cserkészcsapatnak, a Webguru cég munkatársainak, akik lábbuszvezetést vállaltak be.

A járatokra jelentkező gyermekek között kis füzetecskéket osztottak ki, amelyekbe minden utazáskor beragasztható tappancsot kaptak

– van, akinek a tíz hét alatt már két ilyen füzetecske is betelt. Jutalmakat is sorsoltak a résztvevők között, így a gyerekek voltak már 3D-moziban, korcsolyázni vitték őket, gyermekfoglalkozásokat tartottak a Művelődési Háznál, a Haáz Rezső Múzeumnál, az Udvarhely Bábműhely előadásaira kaptak bérletet, esőkabátokat is biztosítottak, valamint védőmaszkokat, egyszóval igyekeztek még hasznosabbá, élvezhetőbbé és izgalmasabbá tenni az amúgy is nagyon népszerű programot – tette hozzá Simon Mária Tímea.