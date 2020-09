Csak Gyergyószentmiklóson van nagy változás

Csergő Tibor András kényelmes RMDSZ-es többséggel vezetheti Gyergyószentmiklóst • Fotó: Keresztes Zoltán

Ditróban Puskás Elemér, az RMDSZ jelöltje kezdhet újabb mandátumot, Gyergyóremetén szintén az RMDSZ jelöltje, Laczkó-Albert Elemér újrázhat. Gyergyóalfalut is tovább vezetheti az RMDSZ-es Gáll Szabolcs, míg Csomafalván szintén az RMDSZ jelöltje, korábbi polgármester Márton László Szilárd töltheti be a településvezetői tisztséget. Újfaluban az Erdélyi Magyar Szövetség jelöltje tudott újrázni, így négy évig ismét Egyed József lesz a község polgármestere. Szárhegyen szintén újrázott a polgármester, Danguly Ervin ezúttal is független jelöltként gyűjtötte be a legtöbb voksot.

Borszéken is újabb mandátumot kezdhet a jelenlegi RMDSZ-es polgármester, Mik József, aki 7 RMDSZ-es 2 EMSZ-es, 1 PNL-s és szintén 1 PSD-s tanácsossal kétharmados többségnek örülhet az önkormányzati képviselő-testületben.

HIRDETÉS

Maroshévízen Dumitru Olariu, a PSD polgármesterjelöltje győzött, aki 6 PSD-s, 6-PNL-s, 2 RMDSZ-es, 2 USR-S és 1 PMP-s tanácsossal irányíthatja a várost az elkövetkező négy évben.

Gyergyószentmiklóson a Nagy Zoltánt váltó Csergő Tibor 10 RMDSZ-es, 5 EMSZ-es, 1 POL-os, valamint 1 PNL-s tanácsossal szintén többségből dönthet a várost érintő ügyekben.