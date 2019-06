Csak a teljes gépesítéssel tudják orvosolni a fokozódó munkaerőhiányt a székelyföldi gazdák

A szakemberek egybehangzó véleménye szerint mielőbb a gépekre kell bízni a munka nagy részét a mezőgazdaságban • Fotó: Pinti Attila

elveszítik a szociális segélyt azok a napszámosok, akik a hónap egyetlen napjára is munkát vállalnak – a gazdálkodók szerint emiatt sokan nem hajlandók hivatalosan vállalni a napszámosmunkát.

– mondta csalódottan a székelykeresztúri gazda, aki az állattartással való felhagyás után már csak földműveléssel foglalkozik. Nála a fejő háromezer lejnél is többet keresett, mégis otthagyta, a mezőgazdasági főszezonban pedig nemhogy a környéken, de már a szomszédos megyékben is alig talál olyan napszámosokat, akik hivatalosan dolgoznának.

Elmondta, mivel az állattartásban a gazdák elkezdtek átállni a kevesebb emberi munkaerőt igénylő tevékenységekre – a juhtenyésztők például a sajtkészítés helyett a báránynevelésre –, kevesebb mint öt éven belül hiánycikk lesz a juhsajt, de még a helyi tehéntej is, ugyanis a környéken nincsenek nagy, gépesített tehenészetek, amelyek versenyképesek volnának a déli megyék hasonló gazdaságaival. Ez pedig a tej jelentős drágulását fogja eredményezni – tulajdonképpen ez az egyetlen érv, amivel kitartásra biztathatja a környékbeli fiatal gazdákat, akik hozzá hasonlóan az állattartás felhagyását fontolgatják – jegyezte meg.

„Ez a jövő”

Csak teljes gépesítéssel tudja fenntartani 120 egyedes szarvasmarhafarmját és 100 hektáros szentábrahámi gazdaságát Szőcs Béla. „Így tudunk csak működni. Ez a jövő, ki kell kerülni a szakképesítést nem igénylő kézi munkát. Régebben dolgoztunk 30–35 napszámossal is takarmánytakaráskor vagy felszedéskor, de ez évekkel ezelőtt volt. Most már nincs szükségünk rájuk, de nem is találnánk” – fogalmazott a munkaerőhiányról a szakember, hozzáfűzve, hogy

a külföldi idénymunkára elvándorló napszámosok hiánya miatt teljesen ellehetetlenülne a gazdasága, ha nem volna gépesítve.