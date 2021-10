Covid-osztály orvosszemmel: sok beteg akkor kerül kórházba, amikor otthon már semmi nem segít Hajnal Csilla • 2021. október 24., 21:58 2021. október 24., 21:58 HIRDETÉS Romániában éppen csúcsra tör a koronavírus-járvány negyedik hulláma, az orvosok pedig egyre nehezebben birkóznak meg a járványhelyzettel. Sebestyén Adorján szakorvosként teljesít szolgálatot Marosvásárhelyen a kórház Covid-részlegén, megkeresésünkre pedig megosztotta személyes tapasztalatait a koronavírusos betegek ellátásával és az orvosokra zúduló munka nehézségével kapcsolatban. Mint interjúalanyunk elmesélte, legutóbbi ügyeletében a részlegére beutalt harminc betegből harminc volt beoltatlan.

Minden Covid-részleg tele van. A legtöbb kórházi páciensnek nincs koronavírus elleni védőoltása • Fotó: Beliczay László

– Milyen feladatokat lát el szakorvosként a koronavírusos betegekkel foglalkozó osztályon? – A betegek kezelése, felügyelete a mi feladatunk, de igazából minden feladatot ellátunk, amire szükség van. Pénteken egész éjszaka segélykérő telefonokra válaszoltunk, amelyeket az ország különböző kórházaiból intéztek hozzánk kétségbeesett kollégák, hiszen mindenhonnan hívtak, hogy sehol sincs hely, minden részleg tele van, senkit nem tudtunk átvenni. Péntek reggel a SMURD rohammentő-szolgálaton keresztül is több koronavírusos beteg várakozott szabad helyre, egy szabad lélegeztetőgépre. Az egyetemen is megnöveltük a kapacitást, majdnem a maximumra, amit a rendszer elbír. HIRDETÉS – Ha az infrastruktúra elbírna több beteget, van-e elég személyzet jelenleg a Covid-részlegeken? – Pillanatnyilag azzal van szerencsénk, hogy egyetemi kórház vagyunk, és sok az ügyes rezidens, akik a munka nehezét viszik. Ami az ápolókat és asszisztenseket illeti, a világjárvány előtt is személyzethiány volt, most próbáltak gyorsított eljárással alkalmazni személyzetet, de köztudott, hogy egy intenzíves asszisztens vagy ápoló kiképzése legalább 3-6 hónapba telik, de még abban is benne van a rizikó, hogy megbírja-e pszichikailag vagy fizikailag a munkát. A fiatal, frissen végzett asszisztensek tele vannak energiával és jóindulattal, de hiányzik a 3-6 hónapos képzés, ráadásul nem is tudjuk kiképezni őket most, mert nincs idő és lehetőség arra, hogy képezzük őket munka közben. Sok a munka, kevesen vagyunk, durvák a körülmények, nehézkes a kommunikáció a „vörös zónában”. A tapasztalt, régi személyzetet is próbáljuk bevonni az aktivitásba, viszont rájuk az alap munkahelyükön is szükség van, mivel a többi sürgősség sem tűnt el, azokra a betegekre is kell vigyázni. Most ebből a szempontból sokkal nagyobb teher nehezedik ránk, mivel mindenre oda kell figyelnünk, hisz nem ez a megszokott munka, nincs egy összeszokott csapat, sokan közülük még nem dolgoztak az intenzív osztályon, vagy olyan is van, aki még sosem dolgozott, pár hónapja végezte el az asszisztensképzőt, és ez az első munkahelye.

• Fotó: Beliczay László

– Mennyire súlyos állapotban kerülnek kórházba a betegek, mind oxigén-ellátásra szorulnak? – A betegek nagy része akkor került eddig kórházba, amikor oxigénre szorult, de sajnos az utóbbi időben azt vettük észre, hogy akkor kerülnek kórházba, amikor otthon improvizált vagy valamilyen úton beszerzett oxigén-koncentrátorokkal húzták már két-három napig, de mivel az sem elég, olyan súlyos állapotban kerülnek kórházba, hogy már lélegeztetőgépre szorulnak. Persze azoknál a betegeknél, akiknél a helyzet megengedi, használjuk a nem-invazív lélegeztetést, de azoknál, akiknél a neurológiai állapot, éberség nem engedi meg, már kénytelenek vagyunk egyből használni az invazív lélegeztetést. – Minden betegnél más-más eljárást, kezelést alkalmaznak, vagy van egy egységes protokoll? – Van egységes protokoll, de mivel a betegek mind különbözőek, más-más társbetegségekkel, ezért mindenkit teljes egészében kell kezelni, nem csak a koronavírus tüneteit. Próbáljuk például párhuzamosan a cukorbetegséget is féken tartani; ha szívprobléma van, azt is kezelni; ha veseprobléma van, arra is kell párhuzamosan figyelni, mert valószínű, hogy a Covid és a társbetegsége miatt kerülnek az intenzívre, nem csak a Covid miatt. – Hogyan változott a kórház hozzáállása a negyedik hullámban? – Bár csak egy kis porszem vagyok a rendszerben, azt tapasztalom, minden intézmény megteszi a maximumot, amit jogilag és pénzügyileg meg lehet tenni, például a beszerzésnél, a gyógyszerek jóváhagyásánál, orvosi felszereléssel való ellátásnál. Mindig a legújabb tanulmányok szerint próbáljuk a betegek kezelését összeállítani, alakítva a helyi lehetőségekhez. Ami változást jelent a tavalyhoz képest az, hogy most már folyékonyabban mennek a dolgok, nem kell annyit telefonálgatni, minden rutinosabban megy. A bürokrácia része is könnyebben megy, mert már megszoktuk. – Milyen váltásokban, hogyan dolgoznak az ügyeletekben? – Van, amikor 16 órát, máskor nyolcat dolgozunk egyhuzamban; esetenként éjszaka, máskor nappal, ez változó, mivel a kollégákkal különböző kórházakból vagyunk. Sajnos mindannyian az alapmunkahelyünkön is kell biztosítsuk továbbra is a sürgősségi ellátást, vagyis az úgynevezett ügyeleteket, mivel kevesen vagyunk.

• Fotó: Beliczay László

– A 16 órás ügyeletet is teljes védőfelszerelésben kell ledolgozniuk? – Nem, az embertelen volna. Általában ketten dolgozunk szakorvosok egy váltásban, plusz a rezidensek is segítenek. Csak a „vörös zónában” kell teljes védőfelszerelésben dolgoznunk, a „zöld zonában” elég a maszk és a megszokott kórházi ruha. A vörös zónába – ahol a betegeket ápolják – felváltva megyünk be, szükség szerint, és van a zöld zóna, ahol a papírmunkával, kezelésírással foglalkozunk. A munkának mindkét fele fontos és sürgős. Telefonon értekezünk a két zóna között, szkennelünk, másolunk, listákat írunk, ellenőrzünk. – Mit tapasztal a betegek és a hozzátartozók hozzáállásával kapcsolatban? A tavaly, amikor belecsöppentünk ebbe a teljesen új munkastílusba, nagyon nehéz volt, mert a betegek és hozzátartozóik sem értettek semmit, mi sem, de próbáltuk túlélni. Ráadásul a nehéz körülmények mellett féltünk, hogy megbetegszünk, vagy hazavisszük, és a családunk betegszik meg. Sokan kollégákat, rokonokat, barátokat vesztettünk el, de úgyis ott kellett lenni és küzdeni. Most, hogy eltelt egy év, annyival jobb, hogy megkaptuk az oltást, így van egy védőpajzsunk, mégsem puszta mellkassal állunk a csatában. Megszoktuk a teendőket, de sajnos sem a betegek, sem a hozzátartozóik hozzáállása nem változott. Egy év után is vannak, akik ellenségesek, sőt még inkább, mert összeolvasnak mindent a nem tudományos megalapozottságú oldalakról, és megnehezítik a munkánkat. Sokszor elveszik a munkakedvünket is, amikor az ember a lelkét is kiteszi, hogy hátha-hátha mégis jó lesz, és akkor cirkuszt és fenyegetőzést kapunk cserébe a betegektől vagy hozzátartozóiktól, akik perekkel riogatnak. Próbáljuk ezt elfogadni, mert látjuk, hogy a hozzátartozók szenvednek, mert beteg valakijük, nem mehetnek be hozzájuk, nem láthatják szeretteiket. Lehet, hogy van bennük egy frusztráció is, mert talán későn hozták be a beteget, de azt nem látják be, hogy a veszekedéssel nem segítenek a helyzeten. Sokszor beleszólnak a kezelésbe, ellenkeznek bizonyos kezelési sémákkal, akár a lélegeztetéssel, táplálással. Viszont napról napra nehezebb elfogadni, hogy így viselkednek, hiába nyugtatgatjuk magunkat azzal, hogy „szomorúak, gyászolnak, hibásnak érzik magukat”. Egyre fáradtabbak vagyunk, akár ingerlékenyek, lelombozottak, úgyhogy az ilyesmi nem hiányzik nap mint nap.

• Fotó: Beliczay László

– Milyen korosztályú betegek vannak a kórházban jelenleg? – A tavalyhoz képest csökkent az átlagéletkor, egyre fiatalabb betegek kerülnek az intenzívre, és sajnos akár meg is halnak időnap előtt. Amikor tavaly volt egy hatvanéves páciensünk, azt mondtuk, hogy milyen fiatal, idén már a negyvenéves páciensekre mondjuk ugyanezt. Legalább húsz évet csökkent az átlagéletkor a negyedik hullámban, és egyre egészségesebb embereknél komplikálódik a betegség. – Milyen a beoltott és a beoltatlan kórházi betegek aránya? – A legutóbbi ügyeletemben sajnos a harminc beteg közül egyiknek sem volt koronavírus elleni védőoltása. Kórházak és feladatok



A Maros megyei kórházak több szinten próbálják megoldani a Covid-19 által előállt helyzetet: a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban lévő (ennek az intézménynek az egészségügyi minisztérium a fenntartója) Covid-osztályon olyan koronavírusos betegeket látnak el, akiknek komplex társbetegségei is vannak a koronavírus mellett – agyvérzés, szívinfarktus, sebészeti patológia, dialízis; a bonyolultabb esetek vannak itt. A Maros Megyei Tanács által fenntartott Maros Megyei Kórházban úgyszintén a társbetegségekkel társult esetek vannak. Az orvosi egyetem udvarán lévő Covid-kórházban az „egyszerűbb” intenzíves esetek vannak, ha lehet ilyent mondani az intubált betegekre. Sebestyén Adorján a marosvásárhelyi Szájsebészeti Klinika szakorvosa, a súlyos járványhelyzet miatt azonban átkerült a megyei sürgősségi kórházhoz tartozó Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) keretén belül működő Covid-részlegre, most egy hónapon keresztül itt teljesít szolgálatot. Tavaly ősszel is dolgozott már ezen az osztályon, nem újdonság számára a koronavírusos betegek kezelése. A legutóbbi ügyeletében az egyetem udvarán felállított Covid-kórházban dolgozott. Bevallása szerint sokkal súlyosabb esetekkel kell megküzdeni most a tavalyhoz képest.