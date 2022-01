Civil szervezet méri fel a tömegközlekedés iránti igényt Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi tömegközlekedés javítása érdekében egy kérdőív kitöltésére kéri a városlakókat, illetve a peremtelepülésen élőket a Marosszéki Közösségi Alapítvány. A január végéig kitölthető kérdőív válaszait eljuttatják a városvezetéshez, remélve, hogy a lakók véleményét, meglátásait is figyelembe veszik a további tervek elkészítésekor.

A tömegközlekedés hatékonyabbá tétele érdekében lehet kitölteni a Marosvásárhelyi Közösségi Alapítvány kérdőívét. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi tömegközlekedés hatékonyságát növelő intézkedések bevezetéséről kérik ki a városlakók és a peremtelepüléseken élők véleményét a kérdőívben. Többek között arra kíváncsiak, hogy

a lakhelyhez milyen közel van a buszmegálló, kiknek a gyermekei utaznak iskolabusszal reggelente, mit szólnak a városlakók a buszsávok létrehozásához, illetve hogy segítené-e a peremtelepülésen élőket, ha a város szélén buszra ültethetnék gyermekeiket és nem kellene egészen az iskolához bevigyék.

A Marosszéki Közösségi Alapítvány vezetője, Gál Sándor a Székelyhonnak elmondta: az eddigi felméréseikből kiderül, hogy a városlakók 50 százaléka saját autójával közlekedik, az autós forgalom csökkentése pedig nagyon fontos lenne.

Ha megfelelően gyors, pontos és az egész várost lefedő tömegközlekedés működne, csökkenteni lehetne ezt az arányt és növelni azok számát, akik busszal mennek a munkahelyükre és iskolába.

Mint Gál Sándor elmondta, a kérdőív célja új lehetőségeket felvillantani, ezekkel kapcsolatban kikérni a városlakók és a peremtelepüléseken élők véleményét. Azért a peremtelepüléseken élőkét is, mert a korábbi felmérésekből kiderült, hogy a városi iskolákba járó diákoknak 38 százaléka máshonnan érkezik.

Fontos, hogy a városháza új buszokat vásárolt, amelyek egy része már megérkezett, a többiek pedig idén és jövőre jönnek meg. De ez nem nyújt megoldást arra, hogy a tömegközlekedési járművek lassan tudnak haladni, dugóba kerülnek. Fontos lenne a buszsávok kialakítása, legalább hétköznaponként 7-9 óra között, de ez hátrányosan érintené a gépkocsival közlekedőket.

Az is fontos lenne, hogy olyan iskolabusz-hálózatot hozzanak létre, amely minél több diáknak megfelel, és a kisdiákokat is biztonságban el tudja juttatni otthonuktól az oktatási intézményig. A kapott válaszokat összesítjük és eljuttatjuk a városvezetéshez, hogy közösen tudjunk ezek mentén is gondolkozni a jó megoldásokon, a tömegközlekedés hatékonyabbá tételén” – fejtette ki Gál Sándor.

A magyar nyelvű kérdőív elérhető az alapítvány Facebook-oldalán, vagy ide kattintva.