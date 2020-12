Caritas-székhely lett Sütő András egykori házából

Felújították és átalakították az egykori írói lakot • Fotó: Haáz Vince

Erdély-szerte számos településen jelen lévő katolikus szervezet ágazati tevékenységeik több megyében is zajlanak, ezért eddig ott szervezték meg a Caritas életét, ahol éppen sikerült – tette hozzá a szervezet vezetője.

Irodák is működnek az új, közel 1100 négyzetméteres alapterületű központban, amelyek kiszolgálják a szervezet projektíró tevékenységeit is,

A szervezet otthoni beteggondozást ellátó központja is át fog költözni, ott fogják csoportosítani a képzési tevékenységeiket, és nyitott irodának szánt tereik is vannak, hiszen sok mobilitást igénylő feladatot látnak el a Caritas munkatársai, a kollégák sokat vannak terepen, a központban pedig találkozhatnak egymással, megoszthatják egymással tapasztalataikat, a beszélgetések és az innováció helye ez – magyarázta megkeresésünkre Márton András, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója.

Nem az átköltözés volt a célja a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezetnek, mert maradnak a jelenlegi helyszínen is tevékenységek, de

„Mi megígértük, hogy ezt a táblát egy kicsit rendezettebb formában tesszük ki, és meg is tartottuk az ígéretünket. A ház egyszintes lakóházként rendben lett volna, de mi bővítettük, most mintegy 1100 négyzetméter lett, és egy komolyabb központ jött itt létre” – részletezte Márton András.

Az egyszintes lakóház homlokzatán eddig is volt tábla, amely jelezte, hogy Sütő András élt itt, hiszen fontosnak tartották ezt azok, akik rendszeresen lerótták tiszteletüket a Pusztakamaráson született írónak, aki 1967-től lakott a marosvásárhelyi ingatlanban.

Nem mondtak le róla, csak elhalasztották

Tervezték több ízben is az ünnepi átadást, az ingatlan birtokba vételének megünneplését, hiszen májustól kezdtek beköltözni, augusztusig húzódott a folyamat, akkor szerettek volna ünnepelni, de nem lehetett a járványhelyzet miatt. „Bíztunk benne, hogy Mikulásra lehet, úgy volt, hogy az érsek atya is eljön, de ezt is le kellett fújnunk.

Nem volt még ideje az ünneplésnek, a fennállás harmincéves évfordulójának megünneplését is elhalasztottuk, de nem akarjuk, hogy kimaradjon, fontosnak tartjuk, hogy megünnepeljük azt, hogy valami megszületett

– hangsúlyozta a Gyulafehérvári Caritas igazgatója.