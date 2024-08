ByeAlex látványos fellépése után ma este világsztár lemezlovassal búcsúzik a Tabakó

Szabadság, tánc, zene – így foglalják össze a fesztiválozók egy szóban, mit is jelent számukra a Sepsi Tabakó. Az esemény harmadik estéjéhez közeledve a fiatalok egy utolsó, pörgős estére készülődnek, hiszen a fesztivál ma éri el a csúcspontját: a Petőfi-színpadra érkezik a Soulwave, Ganxta Zolee és a Kartel, Wellhello, valamint a Welcome to St. Tropez című zeneszámáról híres svájci származású Dj Antoine is.