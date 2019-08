Búzát gyűjtenek, megőröltetik és kiszállítják adományba

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) idén is bekapcsolódott a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem elnevezésű, országhatárokon átívelő jótékonysági kezdeményezésbe, amelynek célja, hogy a Kárpát-medence magyar gazdái búzájuk egy részét nemzeti összefogással a határon inneni és túli rászoruló magyar gyermekek ellátására adományozzák.

A keresdi Bethlen-kastélyban működő otthon lakóinak 80 kiló kenyérnek való lisztet és 3 kiló mézet vittek a fehéregyházi gazdák • Fotó: Gálna Zoltán

Az RMGE–Maros évek óta gyűjtést szervez, a gazdák pedig mindig szívesen adományoznak: volt rá példa, hogy 600 kilogramm búza gyűlt össze Maros megyében – mondta el lapunknak Szőke János, az RMGE–Maroshoz tartozó fehéregyházi Petőfi Sándor Gazdakör elnöke. Idén a gyűjtést a fehéregyháziak vállalták, és eddig sikerült 240 kilogramm búzát gyűjteniük a tagságtól, illetve még három kiló mézet is a méhészektől. Szőke szerint

általában egy-egy vékát adományoztak a gazdák, de volt rá példa, hogy ennek a dupláját.

A cél az volt, hogy minél több búza összegyűljön, hogy azt a malomban megőröltethessék, és a lisztet olyan helyekre szállítsák, ahol nagy szükség van rá.

A Nyárádgálfalván megőrölt búzából első körben Mikházára szállítottak 80 kiló lisztet. Ott az ideg- és elmegyógyászati rehabilitációs központnak adományozták a kenyérnekvalót. Azt követően Szovátára, a Szent József Gyermekotthonba vittek ugyancsak 80 kiló finomlisztet, majd ugyanannyit Keresdre, az ottani gyermekotthonba. A három kiló mézet is a keresdi otthon gyermekeinek vitték – számolt be Szőke János.

A fehéregyházi gazdakör elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy bár augusztus 20. és az új kenyér ünnepe is elmúlt, az adománygyűjtést folytatják. Aki adakozni szeretne, attól szívesen átveszik a búzát, amit meg is őröltetnek, és el is szállítják arra a helyre, ahol szükség van rá. Az adományozni szándékozók a fehéregyházi gazdakörrel, annak elnökével, Szőke Jánossal léphetnek kapcsolatba a 0723–141639-es telefonszámon.