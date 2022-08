Buszmegállók Marosvásárhelyen: többre és tisztábbakra van szükség

Florian Moldovan a Székelyhonnak elmondta, hogy a fedett buszmegálló és az említett kis bódé egyelőre nincs senki tulajdonában sem. Együtt épült a mellette levő helyiségekkel, ahol most gyógyszertár és kereskedelmi egység működik. Egy ideg használta ugyan a tömegközlekedési vállalat, de már évek óta üres. A nagykórház környéki telekkel együtt ez is a vita tárgyát képezi a vásárhelyi és a Maros megyei tanács között, így hamarosan, a telekelés befejezésével kiderül, hogy pontosan ki is a gazdája. Moldovan megígérte, hogy jelzi a köztisztasági cégnek, hogy tegyék rendbe, ez szombaton meg is történt.

Ami a többi buszmegálló korszerűsítését illeti Florian Moldovantól megtudtuk, egy uniós pályázat részeként fogják a megállókat felújítani, kijelzős rendszerrel felszerelni. Ezt az uniós pályázatot 2023 decemberig kell életbe ültetni, így jövőre több, jelentős változás lesz a buszmegállókkal is.