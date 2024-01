Buszba rohant egy személyautó Sepsiszentgyörgyön

A Multitrans Közszállítási Vállalat egyik városi járatának hátuljának ütközött egy autó szerdán reggel Sepsiszentgyörgyön, az Építők útján.

Hirdetés

Úgy tűnik, a követési távolságot se tartotta be a személyautó sofőrje, de az is lehet, hogy nem is látta túl jól az utat és az előtte haladó járművet, mert az autó ablaka jeges volt (-14 Celsius-fok volt reggel), vélhetően nem sokkal korábban indulhatott el – tudtuk meg a Multitrans szállítási igazgatójától, Sándor Dénestől.

A személyautó jelentős megrongálódott, a busznak pedig a hátsó lámpája tört össze, de az érintett felek a rendőrség bevonása nélkül kiegyeztek.