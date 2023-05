Burgonyatermesztésre igényeltek a legtöbben de minimis támogatást Hargita megyében

Egy burgonyatermesztő három év alatt legfeljebb 20 ezer eurós összértékben igényelhet de minimis támogatást, így folyamatosan megújul a kérelmezők köre: kikerülnek belőle azok, akik már elérték ezt az értéket, de jönnek új igénylők is.

A megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője arról is beszámolt, hogy

Elmondta, a napokban összesítik azt, hogy országszerte összesen hányan igényelték a támogatást, és akkor derül ki, hogy mekkora lesz az idei juttatás értéke hektáronként. A jogosultaknak év végig kell folyósítsák a pénzt, de várhatóan hamarabb megkapják, hiszen tavaly is megkapták októberben, az ellenőrzések befejezése után – mondta Romfeld Zsolt.

Sok kérés esetén tehát csökkent a hektáronkénti juttatás értéke. Tavaly nem csökkent, sőt a keretösszeg nem is fogyott el teljesen, remélhetőleg idén sem lesz másként – bizakodik Romfeld Zsolt.

lezárult a kérelmezési időszak a paradicsomtermesztési támogatásra is. Azt kevesen, összesen heten igényelték a megyében,

Fokhagymatermesztésre is kérelmezhető de minimis támogatás, ennek az igénylési időszaka még nem ért véget, a hónap végéig még fogadja a kérelmeket az igazgatóság.

Ezt a juttatást azok igényelhetik, akik legkevesebb 33 ár területen tudnak fokhagymát termeszteni.

Újabb pályázati program a láthatáron

A burgonyatermesztők – továbbá gyümölcs- és zöldségtermesztők – számára a közeljövőben egy pályázati program is indul. Abban az említett tevékenységekből élő engedélyezett természetes személyek (PFA), egyéni vállalkozók (ÎI), családi vállalkozások (IF) és más jogi személyek 100 ezer euróig terjedő összegre pályázhatnak. A szövetkezetek és elismert termelői csoportok esetében a támogatás a 300 ezer eurót is elérheti.