„Siet a Nap, mégis mulatoz a Szűzzel”

Elérkeztünk az év nyolcadik, Augustus római császár által saját magáról elnevezett, illetőleg a nyár utolsó hónapjához, amely a kalendáriumokban Nyárutó, Szűz vagy Kisasszony hava néven is ismeretes – bár utóbbi elnevezés némi magyarázatra szorulna, miután Kisasszony napja szeptemberre esik. Az előrejelzések szerint meleg napokra igen, viszont az elmúlt júliust idéző, hosszan tartó kánikulára nem számíthatunk, de a régi időjárási feljegyzések tükrében azért ebben sem lehetünk teljesen biztosak.

Anélkül, hogy a fenti strófa aprólékos magyarázatába kezdenénk – merthogy abból sehogy sem tudnánk jól kijönni –, szokásunkhoz híven inkább régi krónikákból, emlékiratokból, naplókból tallózunk augusztusi hónapra vonatkozó időjárási kuriózumokat. És ilyet már 1406-ból találunk, amikor a hónap elején szüreteltek. Ez, ha a székelyeket – a viszonylag kevés szőlőterület folytán – kevésbé is érintette, az 1544-es esztendő annál inkább, mert

Lám, a tűztenger is melegszik más tűzzel.

A júliusihoz képest enyhébb időjárásban való reménykedésre azon régi megfigyelés is alapul szolgálhat, miszerint legkésőbb Szent István napján, vagyis augusztus 20-án rendszeresen elered az eső, ami sokáig eltart. Előtte viszont lehet részünk forróságban, aminek negyed évezrede is megvolt a maga kényes hátulütője, amikor azt Gyöngyössi János megfogalmazta a kalendáriumnyomtatók számára:

1593 augusztusában, Brassóban „oly nagy áradás volt, hogy a lópiacon egyes udvarokon félember magasságnyi víz állott, egyik városfalat is alámosta; a boroshordókat a pincében felemelte; az óvárosban a kovácsok műhelyébe behatolt.”

1611. augusztus 22-én ugyancsak „sáskák nagy tömege tört be Oláhországból a Tömösi-szoroson át… leereszkedtek a höltövényi földekre.”

1675-ből is nagy esőzésekről kapunk tájékoztatást. „Minden patakok oly nagyok voltak, hogy Dálnokban láncczal kötötték meg (a szénát). Torján házakat is vitt el a víz” – így a krónikás. 1711-ben nemcsak a Rákóczi-féle szabadságharc bukása sújtotta a székelyeket:

Háromszéken szintén úgy sereggel jártak a sáskák… Egy héten néha háromszor is olyan rendkivül való hallatlan égszakadások és árvizek voltanak, hogy csudáúl szemlélték az emberek, számtalan malmokat, épületeket és élőfákat elrontottanak, mind a vetésekben, mind a szénarétekben megbecsülhetetlen károkat tettenek.”

1726-ban a szörnyű forróság okozott gabona- és szénahiányt, „ismét nagy éhség támadt, egyes helyeken marhavész tört ki”, és ez két évvel később is megismétlődött, amikor „Erdély nagy részén a folyók és állóvizek kiszáradtak.” És ismét sáskák!

1785-ben Székelyföldön „edgymás után két vagy három tiszta s meleg napot alig láthattunk, hideg esőzésekkel terheltettünk. Példabeszéddé is vált, hogy most a Nyárral megesmerkedni sem tudánk. Ez okból

a Széna tsinálás, melyet a mi Embereink Kis-Asszony Haváig úgy elszoktak többnyire végezni... sok helyeken aratás utánnra, sőt Mind-Szent-Havára is haladott.”

1834-ben a hosszantartó szárazság miatt a kukorica sokfelé összeaszott, kevés széna termett, „a sarjúra semmi remény nem volt, és a marhalegelők is kiégtek.” Ez tovább fokozódott öt év múlva „oly nagy hőséggel, milyenekre öregeink sem emlékeznek vissza.”

1808-ban „ez hónapban igen melegek jártak egészen”, a következő évben pedig ismét „nagy felhőszakadások, és szüntelen való esőzés volt egész nyáron”, ahhoz, hogy 1811-ben aztán újfent semmi sem teremjen. Szerencsére a következő augusztus ismét esővel köszöntött be. Igaz, olyan kitartóan, hogy „a búza aratatlanul még a lábán elkezdett csírázni.”

És nehogy azt higgyük, addigra eltűntek a sáskák: 1847-ben is Háromszéken, „Málnás, Szentgyörgy és Szemeria felől állandóan vonulnak.”

Csakhogy augusztus 21-én „délután 3 óra tájban” olyan jégzápor zárta le ezt a hatvan napos kánikulát, amely „a Feketehegy mellékin, mintegy 22 falu határain rémítő pusztítással vonula át…, hogy a természetnek e borzasztó forrongása alkalmával földrendülést is érzettek.”

A múlt századból az 1926. és az 1933. évit emelhetjük ki a hideg augusztusok közül, főként az utóbbit, amikor is a Kolozsváron megjelenő Magyar Nép tudósítása szerint néhány napig tartó zivataros idő után hideg eső köszöntött be, a Kárpátokban pedig sok helyen havazott.

Szinaja környékén a hegyeket hó borítja – olvashatjuk. – A Bucsecs-hegységben a hóréteg magassága negyedméter. A hőmérséklet olyan hidegre változott, amilyen rendes körülmények között novemberben szokott lenni. A hideg időjárás nagyobb károkat okozott különösen a Székelyföldön, ahol a már amúgy is megkésett kukoricavetések és a gyümölcs beérését kérdésessé tette.

Akadályozza a hűvös esős időjárás az aratást is. A Székelyföld magasabban fekvő vidékein ugyanis még javában folyik a búza aratása, sőt a zabvetések még alig sárgulnak, úgy hogy azoknak aratására szeptember közepe előtt nem kerülhet sor.”

És most lássuk, mi halmozódott fel a népi bölcsességben az évszázadok során. Mindent nem vehetünk készpénznek, ugyanis a Lőrinc napi (aug. 10.) eső – így, az idény vége felé – nem biztos, hogy jelentős mértékben befolyásolhatná a dinnyetermést, de a szép idő még jelenthet szép őszt és remek borokat. Ez utóbbinak az is feltétele, hogy

Vasas Péter napján (aug. 1.) még egy zápor belefér, mert hizlalja a törökbúzát, de az ömlő eső nemcsak elveri, hanem el is viszi.

A régiek tapasztalata szerint Lőrinc, Boldogasszony és Bertalan mutatja, hogy az ősz mit takar, kiváltképpen az utóbbi, hiszen az ősz első napjának tartották. Aminemű idő esik azon napra, olyan lészen ősszel – így a csízió. Bízhatunk abban is, hogy Lőrinc után már nincs zivatar, a Szent István-napi (aug. 20.) rossz idő pedig gyenge termést, illetve karácsonyi enyheséget jövendöl; a jó gazdag termést ígér. Azt is szokták mondani, hogy

Mi meg szoríthatunk azért, hogy legalább Szent János napján (aug. 29.) ne essen, mert az ártana a diónak, no meg azért is, hogy augusztus 12-én este, de különösen „holdszünte”, azaz nagyjából éjfél után legyen tiszta az égbolt, mert a Perseidák akkor mutatják legnagyobb intenzitásukat. De a közvetlenül előtte és utána lévő éjszakákon is érdemes Szent Lőrinc könnyeire vadászni – sokkal egészségesebb elfoglaltság, mint a telefont vagy a tévé képernyőjét bambulni.