Brassóban megfordult a trend: a légitársaságok érdeklődnek a repülőtér iránt

• Fotó: Bíró Blanka

A szakértő hangsúlyozta, virtuális irányítótornyot szeretnének, amit a szakma és az Európai Unió is támogat. A Romániában egyedülálló virtuális torony iránt a szebeni és kolozsvári légikikötők is érdeklődnek, hiszen egy ilyen irányítóközpont egy helyszínről több repülőteret is tud biztonságosan koordinálni. Jakab Barna arra is kitért,

általában a repülőtereknek kell lobbizniuk a légitársaságoknál, a brassói reptér esetében ez fordítva történt, a légitársaságok érdeklődnek,

és ez is jelzi, hogy mekkora az igény a térségben épülő légikikötőre. Azt tervezik, hogy néhány évvel az indulás után haszonbérbe adják, ez is újdonságnak számít Romániában, ám a működtető hozza a saját kapcsolati tőkéjét, leveszi a pénzügyi terhet az önkormányzat válláról, és szavatolja a fejlődést – szögezte le Jakab Barna.