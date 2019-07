„Rabszolgavásár” is lesz a hétvégén Mikházán

Másfél hete már elkezdődtek az idei régészeti ásatások a Maros megyei Mikházán, így az augusztus 3-i 7R Fesztiválon bárki betekinthet abba, hogyan is zajlik egy római tábor kutatása. De a nagy népszerűségnek örvendő római fesztiválon idén is lesznek katonai bemutatók, gladiátorharcok, de még rabszolgavásár is.

Ásatás • Fotó: Forrás: Maros Megyei Múzeum

mindhárom helyszínen zajló munkálatokba be lehet majd tekinteni, idegenvezetést is kapnak hozzá a látogatók, s leleteket is mutatnak be nekik.

A 2013-ban elkezdődött ásatások folytatása zajlik ezúttal is Mikházán, a németországi és kolozsvári egyetemisták gyakorlataként is funkcionáló feltárás július 21-én kezdődött és nagyjából egy hónaposra tervezik – tudtuk meg Pánczél Szilamértől, a Római limes projekt vezetőjétől, aki a római fesztivál főszervezője is egyben.

Hozzátette, ezt a varázslatos keletet igyekeznek hangsúlyosabban megmutatni az idei fesztiválon, ennek a tematikájában zajlanak majd tudományos népszerűsítő előadások,

külön kiállítással készülnek a múzeum gyűjteményében található keleti vagy keleti hatású tárgyakról, például keleti érmét és egyiptomi szarkofágot is bemutatnak majd a mini kiállításon.

A hagyományőrző csapatok is keleti egységek ruha és harci bemutatóival készülnek majd, de keleti ihletettségű táncokat is bemutatnak majd a fesztivál látogatóinak. „A múzeumpedagógiai műhelyeknél is úgy igyekeztünk, hogy legyen papiruszra való festés, a hieroglifák világával való ismerkedés. De keleti ízeket is igyekszünk behozni, keleti fűszereket például” – mutatott rá Pánczél. Hozzátette, a római gasztrobemutató mindig az egyik legérdekesebb színfoltja a fesztiválnak, s a Múzeumok éjszakáján amilyen római kompótokat, savanyúságokat eltettek, azokat most meg lehet kóstolni majd: musttal és ecettel készültek, eredeti római recept szerint.

Római katonai bemutatók, gladiátorharcok, kiállítások és múzeumpedagógiai műhelyek, régi-zene koncert mellett idén is lesz rabszolgavásár.

Licitálni lehet majd a különböző dolgokhoz értő rabszolgákra, s aki megvásárolja, az egy órára rabszolgatartó gazda lehet, amivel egy szolgáltatás is jár. „Ha kenyérsütő rabszolgát vásárol valaki, akkor a rabszolga süt neki egy kenyeret, de lehet üveggyöngykészítőt vagy idegenvezetőt is vásárolni, s ha minden jól megy, még gladiátort is, aki majd harcolni taníthatja gazdáját” – mesélt az egyik legérdekesebb programról a főszervező, hozzátéve, hogy az idei évben a rabszolgavásár bevételét a mikházi egykori ferences kolostortemplom orgonáinak felújítására szeretnék adományozni, a rabszolgák pedig természetesen a maros Megyei Múzeum munkatársai, önkéntesei lesznek.