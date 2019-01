Bozdafordulói boltba tört be, Brassóban kapták el

Az eltulajdonított javak • Fotó: Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság

Nicoleta Tolvaj-Marin, a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője arról tájékoztat, hogy a bodzafordulói rendőrség csütörtökön 24 órára őrizetbe vette a gyanúsítottat. Az eddigi vizsgálatok szerint a fiatalember csütörtökre virradóra

behatolt egy bodzafordulói boltba, elvitte az üzletben talált készpénzt, feltörte a kávé- és a tejautomatát is, azokból is kiszedte a pénzt, ugyanakkor több elektronikai cikket is ellopott.

A gyanúsítottat a betörés után röviddel a brassói rendőrség segítségével azonosították, a brassói vasútállomás környékén fogták el, és bekísérték kihallgatásra. Egyelőre 24 órára őrizetbe vették minősített lopás gyanújával.