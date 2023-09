Bővül Kézdivásárhely bicikliút-hálózata

„Ebben az évben fejeződött be az utak rehabilitálása a Rózsák utcában, és nem titkolt célunk, hogy ahol utcákat újítunk fel, lépésről-lépésre kerékpárutakat is kialakítsunk, majd ezeket össze is kötnénk” – számolt be lapunknak Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere. Hozzátette: