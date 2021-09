Bővül a vörös járványzóna

Székelyföldön hét település már vörös járványügyi besorolás alatt áll, van, ahol a 6 ezrelékhez közelít a fertőzési ráta. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Hargita, Maros és Kovászna megyében már hét településen haladta meg a 3 ezreléket a fertőzési ráta, ami miatt ezek már vörös járványügyi besorolás alatt állnak. A bevörösödő települések száma szinte napról-napra nő, és a helységeket listázó járványügyi összesítésekből az is kitűnik, hogy számos település ugyan még sárga besorolás alatt van, de már a vörös zóna határán áll.

Csíkmadaras a 6 ezrelék közlében

Hargita megyében három település áll vörös járványügyi besorolás alatt, az egyik településen viszont már a hat ezrelékes érték közelében jár a fertőzési ráta:

Csíkmadaras községben 5,46 ezrelékre nőtt ez az érték, Kányád községben 4,34, Homoródszentmártonban pedig 3,38 ezrelékes a fertőzési arány.

A vörös besorolású települések száma azonban minden bizonnyal nőni fog az elkövetkező napokban, ugyanis a határán áll már ennek Zetelaka község, ahol 2,99 ezrelékes a fertőzési ráta, illetve Maroshévíz is, ahol 2,93 ezrelékes értéket mértek szerdán. Az említett települések mellett további öt áll még sárga besorolás alatt, azaz ezeken 2 ezrelékesnél magasabb a fertőzöttségi mutató: Gyergyóvárhegy (2,8), Fenyéd (2,3), Székelyvarság (2,29), Csíkszentimre (2,28) és Székelykeresztúr (2,22). A szerdai járványügyi jelentés szerint a megyében 1,16 ezrelékes a fertőzési ráta.

Bővíteni kell a Covid-részlegeket

Hargita megyében 436 aktív fertőzött van, közülük 163-an kórházban vannak. Az intenzív terápiás Covid-részlegek folyamatosan tele vannak a kórházakban.

Két beteg elhunyt a székelyudvarhelyi kórházban, így ürült meg két ágy, de azonnal be is teltek, ugyanis mindig vannak olyan betegek, akik intenzív terápiás ellátásra szorulnak, és amint megürül egy ágy, rögtön be is kerülnek a részlegre

– tájékoztatott Tar Gyöngyi. A Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője kérdésünkre azt is elmondta, hogy a kórházak Covid-részlegeit is folyamatosan bővíteni kell. „Azokat szükség szerint bővítjük, úgy van hely, hogy állandóan alakítunk át egy-egy non-Covid osztályt.

A maroshévízi kórházban van most szűkösség, éppen most engedélyeztük a Covid-ágyak számának a növelését a pneumológián. De ugyanez történik minden kórházban

– fogalmazott. Megyeszerte a legtöbb koronavírusos beteget, összesen 78-at a csíkszeredai kórházban kezelnek, a székelyudvarhelyiben 57-et, Gyergyószentmiklóson 11-et, Maroshévízen pedig 17-et. A két utóbbi kórház ezzel el is érte kapacitásai határát, sőt, kissé már azon is túl van – jegyezte meg Tar Gyöngyi.

Legutóbb 55 új esetet igazoltak a megyében és 19 volt a gyógyultnak nyilvánítottak száma, ez alapján jól látható, milyen ütemben romlik a járványhelyzet

– mondta a megyei egészségügyi szakhatóság vezetője, arra is kitérve, hogy két új iskolai fertőzési góc is kialakult, egy Székelyudvarhelyen, egy másik pedig Maroshévízen.

Több város is a 3 ezrelék felé tart

Maros megyében Zágor községben a legmagasabb, a keddi összesítés szerint 4,57 ezrelékes a fertőzési ráta. Még két másik község áll vörös járványügyi besorolás alatt: Fehéregyháza, ahol 3,44 ezrelékes a fertőzési mutató, illetve Maroskeresztúr, ahol 3,05-ös értéket mértek.

Ezeken a településeken összesen kevesebb mint ötven igazolt koronavírus-fertőzést jegyeztek fel az elmúlt két hétben, ám a lakosságszámukhoz mérve ez is elég volt ahhoz, hogy vörös besorolásba kerüljenek. Maros megyében azonban több városban is közelít a vörös besorolás küszöbértékéhez a fertőzési arány: Segesváron már 2,72 ezrelékes értéken áll a járványügyi mutató, Dicsőszentmártonban 2,57 ez az érték, de a megyeközpontban, Marosvásárhelyen – ahol 296 esetet jegyeztek fel az elmúlt két hétben – pedig 2,02 ezreléket mutat a fertőzési ráta. Sárga besorolás alatt állnak még Libánfalva (2,59), Marosvécs (2,56), Marosszentkirály (2,38), Vajdaszentivány (2,27), Mezőgerebenes (2,24) és Mezőtóhát (2,12) községek is. Maros megyében a szerdai összesítés 1,56 ezrelékes fertőzési rátát mutatott.

Kovászna megye: egy vörös, öt sárga

A három székelyföldi megye közül Kovászna megyében van a legkevesebb vörös besorolású település:

mindössze Kovászna városában haladja meg a 3 ezreléket a fertőzési ráta, ott szerdán 3,37 ezrelékes értéket mértek.

Sárga besorolás alatt öt település van: Kökös község (2,67), Sepsiszentgyörgy (2,43), illetve Sepsibodok (2,32), Zágonbárkány (2,23) és Uzon (2,15) községek. Kovászna megyében 1,28 ezrelékes a fertőzési mutató a tegnapi járványügyi jelentés szerint.