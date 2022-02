Bőven van felajánlás a csíkszeredai inkubációs központ számára

Ipari tevékenységekre alkalmas ingatlanokban nem szűkölködik a város • Fotó: Pinti Attila

A helyi önkormányzati képviselő-testület tavaly novemberben fogadott el egy határozatot, amelynek értelmében ipari inkubációs központot szeretnének létrehozni Csíkszeredában. Ez a városfejlesztési stratégiában szereplő tervek szerint új ipari tevékenységek meghonosítását teszi majd lehetővé a városban, egyúttal az innováció, a tudásátadás és felnőttképzés helyszíne is lesz.

Korodi Attila polgármester korábban azt mondta, az új európai uniós pályázati ciklus, illetve a magyar-magyar együttműködés pályázatai által kínált lehetőséget figyelembe véve erre nagy szükség van a városban, és enélkül nem lehet elképzelni Csíkszereda gazdaságfejlesztését. A nyilvánosságra hozott szándék szerint olyan, ipari tevékenységek számára alkalmas, csarnokkal is rendelkező ingatlant akar vásárolni a város, amely kisebb cégeknek is helyet biztosít majd a működéshez.

Nem maradtak válasz nélkül

A közzétett felhívás nem maradt válasz nélkül; mint a városvezetőtől megtudtuk,

öt ajánlatot is kapott a városháza ilyen célú ingatlanok tulajdonosaitól.

Ez viszont hosszú folyamat lesz, amelyet a vásárlás lebonyolítására kijelölt bizottságnak kell végigvinnie – emlékeztetett Korodi. Hozzátette, a felajánlott ingatlanokat fel is kell értékeltetni mielőtt kiválasztanák a legmegfelelőbbet, ezért nem lehet hamar lezárni ezt a kérdést. A testület által elfogadott célszerűségi tanulmánynak megfelelően legalább 2000 és legtöbb 4000 négyzetméteres alapterületű ingatlant szeretnének vásárolni, ahol legalább 500 négyzetméternyi irodafelület, és 1500 négyzetméteren ipari csarnok van, amelynek egy része raktárrá alakítható. Parkolónak és bejáratnak további 1500 négyzetméternyi terület szükséges – derül ki a határozatból.

Az említett ingatlanvásárlásnál egyelőre jóval nehezebbnek tűnik szociális lakások építésére alkalmas területhez jutni az önkormányzat számára.

A nehéz helyzetbe került, lakhatási lehetőség nélkül maradt családok, személyek elhelyezésére – mint például a csíksomlyói tűzkárosultak – a kolozsvári Homes of Hope Egyesület öt lakóház építését vállalta, ehhez pedig az önkormányzatnak 1000 és 2000 négyzetméter közötti nagyságú, telekkönyvezett, beépíthető és közművesíthető belterületet kell vásárolnia. Mivel az önkormányzat által elfogadott célszerűségi tanulmány a Hargita, Hajnal utcákban, illetve a Rét utcának a Hargita utca és a vasútvonal közötti részén határozta meg a lehetséges helyszínt, és fél év alatt értékelhető ajánlat nem érkezett, más városrészeket is be kell vonni a területvásárlásra kijelölt övezetbe.