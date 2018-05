Botrányt keltett, és könyvei ellopásával vádolta meg a bálványosi konferencia szervezőit Dan Tanasă

• Fotó: Bíró Blanka

Amint arról beszámoltunk, a romániai magyarság helyzetét, a kisebbségi közösségeket ért jogtiprásokat, a hiányos hazai és európai törvénykezés problematikáját vetették fel az RMDSZ képviselői az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa önkormányzati szakbizottságának kihelyezett ülésén.

Szerdán és csütörtökön az Európa Tanács 47 tagállamának helyi és regionális önkormányzati képviselői üléseznek Bálványosfürdőn.

Nagyfokú intolerancia és egyértelmű provokáció – így jellemezte a csütörtöki Dan Tanasa által kirobbantott botrányt Tamás Sándor a bálványosi rendezvényt szervező Kovászna Megyei Tanács elnöke. Rámutatott, már amikor a „magyarfaló Dan Tanasă” bejelentkezett az ülésre, meggyőződésük volt, azért vesz részt, hogy provokáljon, és ez be is igazolódott. „Dan Tanasă azt állítja, hogy eltűnt az általa írt könyv, valamit a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fórumának kiadványai. Először azt állította 150, majd 200, végül, hogy négy doboznyi könyvről van szó. Ez az állítása ellenőrizhetetlen, hiszen jelenleg is több könyv van a bejelentkező pultnál, a konferenciateremben és a résztvevőknél is. Nálam is van egy példány”– mondta Tamás Sándor. Kifejtette, Sógor Csaba EP képviselő megpróbálta Dan Tanasă-vel aláíratni a könyvet, de durva visszautasításban volt része. „Az elmúlt tíz évben Háromszéken, Székelyföldön jól megismerhettük Dan Tanasă provokációit. A gond csak az, hogy csak ő látszik, ám a háta mögött egy egész apparátus áll, amely felkészíti, muníciót ad neki. Idő kérdése, hogy ez a lufi, mikor fog kipukkadni” – szögezte le Tamás Sándor.