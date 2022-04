Botlasztó csövek, tönkrement játékelemek az udvarhelyi játszótereken

a Megújulnak a játszótereink program részeként: a Kós Károly és a Téglavető utcában, valamint a Fehér bejáratnál található játszóterek tervei készülnek. Emellett a múlt évben felújított Köztársaság negyedi játszótérre is visszatérnek, ugyanis a lakónegyedben élők több dolgot is nehezményeztek a felújított játszótér kapcsán – az általuk javasolt változtatásoknak szeretnének most eleget tenni.