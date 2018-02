Börtönviselt volt a székelyudvarhelyi késelő, mégis szabadlábon védekezhet

Támadója először a hátán ejtett sebet • Fotó: Veres Nándor

A Tábor utcáig jött mellettem, aztán egyszer csak megfogott és a földre tepert, a hátamat megszúrta, csak a zsibbadást éreztem, majd megszúrta az ujjam, akkor láttam, hogy bicska van a kezében. Ezután két helyen megszúrt a nyakamon, és az arcomon is, egészen a fogamig hatolt a kés.

Bántalmazás miatt eljárás indult egy ötvenéves székelyudvarhelyi férfi ellen, aki péntek hajnalban az utcán bicskájával többször is megsebesítette nyaktájékon élettársát.

Amikor azt mondtam, hogy kibékülök, abbahagyta. Mondtam neki, hogy »megszúrtál«, ő azt kérdezte, »hol«. Mondtam, hogy a hátamon, és amikor meg akartam mutatni, el akarta venni a hátitáskám, de hogy nem engedtem, levágta az egyik pántját, én meg vállamon a táskával elkezdtem futni. Közben találkoztam egy volt munkatársammal, mondtam neki, hogy megszúrtak, és amikor megfordultam, hogy megmutassam, láttam, hogy már ott van, és tovább futottam. Közben hívtam a helyi rendőrséget, de mire felvették, már be is értem a székhelyükhöz. Mire kinyitottam a kaput, Z. már ott is volt a járdán” – idézte fel a történteket Zsuzsa.

Meggyőződése, hogy

ha nincs ereje elmenekülni, ott helyben meg is ölte volna támadója. A helyi rendőrök mentőt hívtak, és még reggel hat óra előtt beszállították a városi kórházba, a füll-orr-gégészeti osztályon bevarrták sebeit.

„Nem a múltját néztem, nem láttam benne agressziót, csak időnként féltékenykedett, az ismerőseimet jelölgette a Facebookon, ők nem jelölték vissza. Nem éltünk együtt, csak találkozgattunk.