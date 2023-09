Borboly vs. Tánczos – ki lesz az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének elnöke?

– fejtette ki a volt miniszter.

„Nehéz év áll előttünk, és arra kell felkészítenünk a csapatunkat, ezért meggyőződésem, hogy ami jól megy, azt nem szabad elrontani, és ezért is hangsúlyoztam többször is, hogy számítok Becze István ügyvezető elnök munkájára. Ugyanakkor a fiatalok felelőssége is óriási. Az RMDSZ az a szövetség, aki beengedi ezeket a társult szervezeteket, és lehetőséget ad nekik. A lehetőség felelősség is.