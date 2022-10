Borban párolt kagylók

A változatos étrendben hisz Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, ezért is döntött egy Székelyföldön tájidegennek számító alapanyag, a feketekagyló feldolgozása mellett, amelyet borban párolva készített el. A könnyed étel mellé egyszerű salátaköretet választott. Természetesen arról is beszélt, hogy mire figyeljünk az alapanyag megvásárlásakor.

„Nem nehéz ételről van szó, amelyet köret nélkül, akár sörkorcsolyaként is fogyaszthatunk, de salátáknak, leveseknek is kiváló alapanyaga” – magyarázta a szakember. Az ételt egyébként

A kagylókat többnyire nagyáruházak kínálatából választhatjuk ki vidékünkön, hiszen többféle kiszerelésben is kaphatók. A legelterjedtebb formája, hogy a héjukból eltávolított ehető részeket egyben csomagolva, lefagyasztva árusítják. A séf ez esetben mégis jobb megoldásnak látta, hogy a héjas kagylókból válasszon, hiszen azok mutatósabbak. Az is

A kagylókkal együtt, de külön is lepiríthatunk olívaolajon némi vöröshagymát, koktélparadicsomot, apróra vágott piros paprikát és fokhagymát. Mindezt sóval és borssal ízesíthetjük, majd önthetjük is rá az ételre. A kagyló elkészítésé után megmaradt szaftot dúsítsuk némi alaplével és a már használt száraz fehérborral. Amint ezzel megvagyunk, étkezési keményítővel sűríthetjük be a mártást, és ezt is rácsepegtethetjük a feltálalt kagylókra.